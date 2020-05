May 07, 2020 13:27 ET

VANCOUVER, British Columbia, May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, nach Zustimmung von 100 % der Aktionäre, die auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung am 1. Mai 2020 abgestimmt haben, den Abschluss der am 24. März 2020 angekündigten zweiten Tranche der nicht durch einen Makler vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) bekannt zu geben.

Die zweite Tranche des Angebots (die „Tranche für verbundene Parteien“) bestand aus Zeichnungen durch verbundene Parteien des Unternehmens (Vorstandsmitglieder des Unternehmens und Unternehmen, die von Vorstandsmitgliedern des Unternehmens beherrscht werden) von 4.261.142 Stammaktien („Aktien“) zu einem Preis von jeweils 0,11 Dollar pro Aktie und 174.615 CHESS Depositary Interests („CDIs“, wobei jedes CDI einer Aktie entspricht) zu einem Preis von 0,13 AUD pro CDI, womit ein Gesamtbruttoerlös von 487.780 Dollar erzielt wurde. Die Tranche für verbundene Parteien wurden den Aktionären des Unternehmens gemäß der Listing Rule 10.11.5 der Australian Securities Exchange („ASX“) zur Genehmigung vorgelegt.

Die Gesamtbruttoerlöse aus dem Angebot betrugen ca. 1.005.300 Dollar. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot verwenden, um das Chvaletice Manganprojekt in der Tschechischen Republik weiter voranzutreiben, unter anderem durch die Weiterentwicklung der Machbarkeitsstudie und die Einreichung einer Umweltverträglichkeitsprüfung und für andere allgemeine Unternehmenszwecke. Die von dem Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot zu zahlende Gebühr besteht aus einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 1 % des Gesamtbruttoerlöses aus dem Angebot, die in bar zu zahlen ist. Die im Rahmen der „Tranche für verbundene Parteien“ des Angebots ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Mindesthaltefrist von vier Monaten und einem Tag. Sie läuft am 7. September 2020 aus.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien und CDIs wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung erfolgt ist oder eine Ausnahme von den Registrierungsauflagen besteht. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat verkauft werden, in dem es ungesetzlich wäre, ein solches Angebot zu machen oder zu unterbreiten oder einen solchen Verkauf vorzunehmen.

Über Euro Manganese:

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt. Das Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten, und wird zu einer Umweltsanierung dieses Standortes führen. Die Europäische Union entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Anbieter von nachhaltig produzierten ultrahochreinen Manganprodukten für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie und für Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Kontakt:

Euro Manganese Inc. Marco A. Romero

President & CEO

+1 (604)-681-1010 Durchwahl 101 Fausto Taddei

Vice President, Corporate Development

& Corporate Secretary

(604)-681-1010 Durchwahl 105 E-Mail: info@mn25.ca

Website: www.mn25.ca

Anschrift des Unternehmens:

1500 – 1040 West Georgia Street,

Vancouver, British Columbia, Kanada, V6E 4H8

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens, seiner Projekte oder die tatsächlichen Branchenergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „antizipiert“, „schätzt“, „geplant“, „prognostiziert“, „vorhersagt“ und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen gehören u. a. Aussagen über die Nutzung der Erlöse aus dem Angebot.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter „Risks Notice“ und an anderer Stelle in der MD&A des Unternehmens beschriebenen Faktoren, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen, regulatorische Genehmigungen nicht rechtzeitig erhalten werden, die Möglichkeit für unbekannte oder unerwartete Ereignisse besteht, die zur Nichterfüllung von Vertragsbedingungen führen können, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften vorgenommen werden oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden herbeigeführt wird, vereinbarte Leistungen durch die Vertragsparteien des Unternehmens nicht erfüllt werden, soziale oder Arbeitsunruhen auftreten, sich Rohstoffpreise ändern und dass Explorationsprogramme oder Studien darin versagen, erwartete Ergebnisse oder solche Ergebnisse zu liefern, die eine Fortsetzung der Erforschung, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten. Die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft können aufgrund der im Abschnitt „Risks Notice“ und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr und im Annual Information Form beschriebenen Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.