May 08, 2020 01:00 ET

Cher Actionnaire,



Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire (l’« AGO ») des actionnaires d’IBA qui se tiendra le mercredi 10 juin 2020 à 10h00, pour délibérer sur l’ordre du jour détaillé ci-joint.



Compte tenu, d’une part, de la situation exceptionnelle consécutive à la pandémie de Covid-19 et, d’autre part, de l’article 6 de l’arrêté royal n°4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 du 9 avril 2020 (tel que modifié le 28 avril 2020) (l’« AR n°4 »), le Conseil d’Administration a décidé, dans l’intérêt commun, de ne pas tenir l’AGO physiquement cette année et d’inviter les actionnaires à voter :

soit par procuration, au moyen du formulaire prévu à cet effet fourni ci-après ;

soit par correspondance, au moyen du formulaire prévu à cet effet fourni ci-après .

Dans le cadre de cette AGO, vous trouverez dès lors ci-joint les documents suivants :

Une procuration à compléter et renvoyer si vous désirez voter par procuration à l'AGO ; Un formulaire de vote par correspondance à compléter et renvoyer si vous désirez faire parvenir votre vote par correspondance avant l’AGO ; Le rapport de gestion relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés clôturés au 31/12/2019 (incluant le rapport de gestion, les comptes annuels 2019, les comptes consolidés 2019 et le rapport du commissaire) ; et Le communiqué de presse du 26 mars 2020 relatif aux résultats 2019.

L’ensemble de ces documents est également à votre disposition sur notre site internet https://iba-worldwide.com/ . Le rapport annuel étant trop volumineux pour être annexé, nous vous invitons à la découvrir via notre site internet https://iba-worldwide.com/content/iba-annual-report-2019 .

Exceptionnellement cette année et compte tenu de l’article 6, §6, de l’AR n°4, ces documents ne seront pas envoyés par courrier postal aux actionnaires nominatifs.

Enfin, si vous le souhaitez, vous pourrez en outre suivre la présentation des comptes relatifs à l’exercice social clôturé le 31/12/2019 par M. Olivier Legrain, CEO, par vidéoconférence en direct de l’AGO le 10 juin à 10h00. Les éventuelles questions écrites relatives aux points de l’ordre de jour, qui parviendraient à la Société au plus tard quatre jours avant l’AGO, seront adressées lors de cette vidéoconférence. Il sera en outre possible de poser d’autres questions en relation avec l’ordre du jour lors de cette vidéoconférence. Par contre, il ne sera pas possible d’exprimer un vote lors de la vidéoconférence. Les votes doivent impérativement parvenir à la Société au plus tard quatre jours avant la date de l’AGO, via les formulaires de vote ou de procuration, selon la procédure exceptionnelle décrite ci-avant. Pour assister à cette vidéoconférence, voici les formalités techniques d’enregistrement :

envoyez un email à shareholderrelations@iba-group.com en notifiant l’adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir l’invitation à la vidéoconférence ;

en notifiant l’adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir l’invitation à la vidéoconférence ; vous recevrez ensuite un email d’invitation à la vidéoconférence à l’adresse email que vous aurez indiquée ;

vous devrez répondre au lien qui vous sera envoyé (préenregistrement obligatoire) ;

vous pourrez participer à la vidéoconférence au moyen du lien « Teams » qui vous sera ensuite envoyé par email.

Pour toute question concernant la présente convocation, nous vous invitons à envoyer un e-mail à shareholderrelations@iba-group.com .

Nous vous prions d’agréer, cher Actionnaire, l’expression de nos salutations distinguées.

_______________________________

Saint-Denis SA

Administrateur et Président du Conseil d’Administration

Représentée par son représentant permanent, M. Pierre Mottet

Pièces jointes