May 08, 2020 01:00 ET

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 290 millioner kroner i første kvartal 2020 mot 1046 millioner i samme periode i fjor. Kvartalsregnskapet viser god kjernedrift, men er preget av koronakrisen med økte tap på utlån, kursfall på verdipapirer og underskudd i SpareBank 1 Gruppen.

- SpareBank 1 SMN er ubestridt solid og likvid og derfor godt rustet til å hjelpe kundene som trenger det. Vi har is i magen, og bidrar til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen, og at folk får hverdagsøkonomien til å gå rundt, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.

Over 5000 kunder i SMN har i løpet av koronakrisen fått innvilget avdragsfrihet i opp til seks måneder, kunder er blitt tilført nødvendig likviditet og kunder har mottatt forskudd på dagpenger i påvente av saksbehandlingen i NAV. Dedikerte rådgivere i SMN har jobbet på høygir for å bistå kunder som er blitt rammet spesielt hardt av krisen.

- I tillegg gjør vi en ekstra innsats for å styrke byer og lokalsamfunn i Midt-Norge og har satt av 100 millioner kroner fra fjorårets overskudd til frivilligheten. Når samfunnet som er vår største eier står overfor en krise, er det viktigere enn noen gang at vi stiller opp for de som rammes. Dette er blitt godt mottatt med over 1700 søknader om samfunnsutbytte så langt i år, som er en økning på 50 prosent fra samme periode i fjor, sier Janson.

Styrket markedsposisjon

Banken økte utlån til personkunder med 7,6 prosent i perioden og har dermed styrket sin markedsposisjon i Midt-Norge. Banken lykkes fortsatt godt med å rekruttere nye kunder gjennom avtalen med LO. Utlån til næringslivskunder økte med 2,7 prosent. 1500 personkunder og 250 bedrifter valgte SpareBank 1 SMN som sin nye hovedbank i kvartalet.

Netto renteinntekter økte med 61 millioner kroner til 710 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen stammer i hovedsak fra økt utlånsvolum og bedre forrentning på bankens egenkapital. Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte med 19 millioner kroner til 570 millioner. Gjennom et bredt produkttilbud sikrer konsernet gode provisjonsinntekter og høy produktdekning hos kundene.

Økte tap

Tap på utlån ble 308 millioner kroner mot 67 millioner i første kvartal i fjor, og utgjør 0,73 prosent av totale utlån. 84 prosent av tap i første kvartal i år gjelder tap på utlån til næringslivskunder. Tap på utlån til personkunder har økt noe, men skyldes i hovedsak endredre regnskapsprinsipper.

Kostnadene i konsernet økte med 1,8 prosent til 716 millioner kroner. Dette er betydelig lavere vekst enn foregående kvartaler. Styret har satt mål om at kostnadsveksten skal begrenses til to prosent årlig. Målet gjelder hele konsernet.

Det er etablert et forbedringsprogram kalt Ett SMN for å utnytte kraften som ligger i konsernet. Programmet vil prioritere synergier mellom konsernes forretningsområder, digitalisering, prosesseffektivisering og generelle kostnadsreduksjoner.

Nøkkeltall

Resultat før skatt: 357 mill. kr (1155 mill. per første kvartal 2019)

Resultat: 290 mill. kr (1046 mill.)

Egenkapitalavkastning: 5,7% (23,3%)

Vekst i utlån: 6,0 % (6,6%)

Vekst i innskudd: 8,7% (6,8%)

Tap på utlån: 308 mill. kr (67 mill.)

Ren kjernekapitaldekning: 16,3% (14,8%)

Trondheim, 8. mai 2020

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322

