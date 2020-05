Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 8.5.2020 klo 8.30 (CEST)

Savosolar nimittää Antti Lillebergin myyntijohtajaksi

Savosolar Oyj on nimittänyt Antti Lillebergin, Insinööri, MBA (syntynyt 1978) Savosolarin uudeksi myynti- ja markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Antti Lillebergillä on laaja ja monipuolinen kokemus kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin johto- ja kehitystehtävistä sekä konsultoinnista. Aikaisempia työnantajia ovat olleet mm. Biohit Oyj, Sartorius AG sekä Rejlers-konserni. Hän siirtyy Savosolarin palvelukseen Ariterm Service Oy:stä, jossa hän toimi myynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana. Hänellä on MBA-tutkinto Walesin Yliopiston Trinity St. David -yksiköstä sekä insinööri (AMK) -tutkinto Helsingin Ammattikorkeakoulusta.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie kommentoi: “Antilla on laaja-alainen kokemus erilaisista myynnin ja markkinoinnin tehtävistä. Hän on osoittanut aikaisemmissa tehtävissään kykyä kehittää kansainvälistä liiketoimintaa pitkäjänteisesti. Uskon, että hänen kokemuksensa ja osaamisensa hyödyntävät suuresti Savosolarin kasvua ja kannattavuutta niin nykyisillä kuin myös uusilla markkinoilla. Toivotan Antin lämpimästi tervetulleeksi ja olen erittäin tyytyväinen, että saamme hänet mukaan vahvistamaan tiimiämme kasvavan markkinakysynnän keskellä.”

Antti aloittaa uudessa tehtävässään 1.6.2020.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 8.5.2020 klo 8.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



