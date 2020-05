May 08, 2020 02:30 ET

May 08, 2020 02:30 ET

Perioden 1 januari – 31 mars 2020

Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 52,4 MSEK (43,4 MSEK) vilket är en ökning med 21%.

Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -1,7 MSEK (-0,6 MSEK).

Rörelseresultatet uppgick under första kvartalet till -1,1 MSEK (-0,2 MSEK).

Rörelsemarginalen uppgick under första kvartalet till -2,2% (-0,5%).

Resultat per aktie uppgick under första kvartalet till SEK -0,22 (SEK -0,10).

Koncernen har under perioden haft kostnader av engångskaraktär om 0,6 MSEK.

För perioden uppgår det operativa rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaraktär till -0,5 MSEK.

Koncernens omsättning proforma på rullande tolv månader uppgår till 262,5 MSEK med nuvarande verksamhet. Rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaraktär per rullande tolv månader uppgår till 6,3 MSEK.

Koncernens soliditet uppgår till 39% och moderbolagets till 49%.

Under perioden genomförde Hedera ett rörelseförvärv av Medidoktor Norden AB, där Hedera förvärvade personal, kundregister och pågående affärer under 2020. Köpeskillingen uppgick till 800 tkr.

Under kvartalet har Hedera lanserat ett sparprogram som beräknas spara 2,2 MSEK under 2020 med en årseffekt på 3,1 MSEK.

Utdrag ur VD Johan Sandströms kommentar till första kvartalet;

Första kvartalet visar på en svag utveckling av såväl intäkter som resultat för bemanningsdelen. Orsakerna till att intäkterna minskar i jämförelse med samma period förra året är kopplade till såväl interna förändringar som att marknaden och våra förutsättningar att leverera har förändrats.

Personalomsättningen under 2019 i förvärvade bolag var högre än förväntat vilket gör att vi gick in i första kvartalet 2020 med flera nyanställda konsultchefer. Marknaden kännetecknas av ökade lönenivåer för såväl läkare som sköterskor. Region Stockholm hade under första delen av Q1 hyrstopp och vi har upplevt en fortsatt hårdare konkurrens om konsulterna i hela Sverige.

Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08.30 CET.

För ytterligare frågor, kontakta:

Johan Sandström, VD, 0733-33 03 42 eller mail: johan.sandström@hederagroup.se

Per J Levin, CFO, 0725-84 44 39 eller mail: per.j.levin@hederagroup.se.

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs Care och Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige.

Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Bilaga