康涅狄格州纽黑文, May 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 主要关注肿瘤治疗并通过其alphalex™肿瘤靶向平台开发新一代疗法的生物技术公司Cybrexa Therapeutics今天宣布，该公司总裁兼首席执行官Per Hellsund将出席2020年6月8日至12日举行的2020年BIO数字大会。

Hellsund先生将做关于公司平台、产品管线和主要候选药物CBX-12（alphalex™-依沙替康）的企业概述报告。这种药物预计将于2021年初进入晚期实体肿瘤的临床试验阶段。他还将重点介绍alphalex™在改善癌症治疗指标方面的潜在用途。该公司的报告将从6月8日起应要求提供。Hellsund先生还将是BIO数字大会“对抗肿瘤：超越第一代肿瘤靶向技术”分组会议上发言的高级别负责人之一。该分组会议的相关资料可从6月8日开始应要求提供。

此外，Cybrexa还将参与2020年5月26日至27日举行的Sachs第六届年度数字肿瘤免疫疗法创新论坛。Hellsund先生将参加“C&G疗法最新趋势II：重点关注癌症疫苗、新抗源和其他模式”分组会议。该分组会议将于2020年5月27日星期三东部时间上午11:00开始直播。投资者可通过以下链接免费访问本次会议： https://www.sachsforum.com/6ioif-registration.html

在整个BIO数字大会和第六届年度肿瘤免疫疗法创新论坛期间，公司管理团队成员都接受网上会晤。 要安排与管理层的会晤，请联系Keely Zipp，电子邮件地址：keely.zipp@cybrexa.com；或访问BIO一对一合作伙伴网页或第6届年度数字肿瘤免疫疗法创新论坛网页，以直接安排会晤。

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内转运，创造可以彻底改变治疗标准的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了肿瘤靶向治疗的颠覆性新一代方法。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的主要候选药品CBX-12（一种alphalex™-依沙替康结合物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I/II期试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，公司经验丰富的管理团队现已创立了众多成功的生命科学公司。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

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