May 08, 2020 05:30 ET

Siili Solutions Oyj, Johdon liiketoimet, 8.5.2020 kello 12.30

Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Somerma, Marko

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj

LEI: 7437003WYXJUSV27Q316

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20200507222438_3

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-05-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000043435

Liiketoimen luonne: PANTTAUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3 882

(2): Volyymi: 5 379

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 9 261





Lisätietoja:

Johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet Hanna Seppänen

Puhelin: 045 635 7416, sähköposti: hanna.seppanen(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi