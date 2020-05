May 08, 2020 06:00 ET

Kemira Oyj

Pörssitiedote

8.5.2020 klo 13.00

Kemira Oyj: Omien osakkeiden luovutus





Kemira Oyj on 5.5.2020 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen perusteella 8.5.2020 siirtänyt 13 825 osaketta Kemira Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita.



Yhtiön hallussa on omia osakkeita 2 412 569 kpl suoritettujen luovutusten jälkeen.



Kemira Oyj:n yhtiökokous 5.5.2020 päätti, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina, ja 60 % maksetaan rahana. Päätöksen mukaan osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsaus on julkistettu.





Kemira Oyj

Mikko Pohjala sijoittajasuhdejohtaja

Puh. 040 838 0709

