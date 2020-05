Rackspace, US Inc.

May 08, 2020

SAN ANTONIO, May 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace wurde in Gartners Bericht „2020 Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide“ als führendes Unternehmen eingestuft. Dies ist das vierte Jahr in Folge, dass Rackspace in diesem Bericht als führendes Unternehmen eingestuft wurde. Die Bewertung von Gartner wird von den IT-Branchenanalysten des Unternehmens durchgeführt und bewertet Serviceanbieter auf Basis der Vollständigkeit ihrer Vision und ihrer Fähigkeit zur Umsetzung.



„Mehr denn je suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, den vollen Wert der Cloud schneller zu nutzen“, sagte Kevin Jones, CEO von Rackspace. „Die Tatsache, dass wir in diesem Bericht als führendes Unternehmen anerkannt werden, unterstreicht für uns unsere erwiesene Erfolgsbilanz und unser Engagement, unsere Kunden beim Übergang zur Cloud zu unterstützen, damit sie ihre Flexibilität erhöhen, ihre Kosten senken und Innovationen fördern können.“

Gartners Magic Quadrant untersucht 20 Anbieter von verwalteten Public-Cloud-Infrastrukturen und professionellen Services. Laut dem Bericht werden führende Unternehmen („Leader“) als diejenigen definiert, die über eine Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Bereitstellung qualitativ hochwertiger professioneller Services und Managed Services verfügen und die Möglichkeiten der Cloud-Plattform durchdacht nutzen. Sie sind gut positioniert, um auch in Zukunft hervorragende Services zu erbringen.“

„Das Kundeninteresse an der Cloud nimmt zu, ohne dass es Anzeichen für ein Nachlassen gibt“, sagte Jeff Moyer, Senior Vice President von Private and Managed Public Cloud bei Rackspace. „Unsere umfassenden Lösungen in Verbindung mit unserer Fanatical Experience™ helfen Unternehmen, ihre IT einfacher und effektiver zu gestalten.“

Rackspace hat vor Kurzem sein Portfolio professioneller Services und Managed Services um Onica , einen führenden Anbieter von Cloud-nativen Services, erweitert und damit zusätzliche Expertise in den Bereichen Anwendungsmodernisierung, maschinelles Lernen (ML), Internet der Dinge (IoT), Container und Serverless Computing erworben.

Über Rackspace

Rackspace ist ein globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen, das sich darauf fokussiert, den Wert der Cloud in jeder Phase der digitalen Transformation der Kunden zu steigern. Wir sind einzigartig positioniert, um rund um die Welt Anwendungen, Daten, Sicherheit und mehrere Clouds zu verwalten. Mit dem Angebot von Fanatical Experience™ setzen wir uns leidenschaftlich für den Erfolg unserer Kunden ein. Wir bieten unvoreingenommenes Fachwissen mit bewährten Ergebnissen in allen führenden Technologien. Der Hauptsitz von Rackspace befindet sich in San Antonio, Texas. Das Unternehmen verfügt weltweit über 40 Rechenzentren und hat mehr als 125.000 Kunden in 100 Ländern.

Wenn Sie weitere Informationen zur Bewertung von Rackspace als führendes Unternehmen in Gartners „Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide“ benötigen, können Sie sich hier ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts ansehen.

Quelle: Gartner, „Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide“, Craig Lowery, To Chee Eng, Scot MacLellan, Ross Wisner, Brandon Medford, 4. Mai 2020.

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

