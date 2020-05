May 08, 2020 08:53 ET

May 08, 2020 08:53 ET

14:00 Lontoo, 16:00 Helsinki, 8. toukokuuta 2020 - Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)





ETELÄ-AFRIKAN BUSINESS RESCUE -SANEERAUSMENETTELY





Pörssitiedote

Etelä-Afrikka aloitti 27. maaliskuuta 2020 koronaviruspandemian leviämisen hillitsemiseksi maassa ensimmäiset 21 päivän mittaiset kansalliset hallituksen asettamat liikkumisrajoitukset, joita on sittemmin jatkettu ja jotka ovat nyt vaiheessa 4.

Rajoitusten jatkuessa suurin osa yrityksistä on ollut kokonaan suljettuina eikä maasta ole saanut vietyä tavaroita ja hyödykkeitä.

Tästä johtuva, maailmantaloudessakin jylläävä taloudellisen toiminnan stagnaatio on ruokkinut jo valmiiksi sitkeästi jatkunutta globaalia taantumaa.

Valitettavasti tilanne todennäköisesti vaikuttaa markkinoihin ja maailmantalouteen myös tulevina viikkoina ja kuukausina.

Asetettujen rajoitusten ja niihin liittyvien taloudellisten vaikutusten seurauksena Afarak ilmoittaa osakkeenomistajilleen, että se aikoo hakea Afarak Mogalen ja Afarak South African vapaaehtoiseen business rescue -saneerausmenettelyyn Etelä-Afrikan Companies Act ‑yhtiölain 6 luvun mukaisesti, joka mahdollistaa taloudellisissa vaikeuksissa oleville eteläafrikkalaisille yhtiöille niiden raha-asioiden uudelleenjärjestelyn ja saneerauksen.

Yhtiö uskoo että se selviää saneerauksesta suhteellisen lyhyessä ajassa, sillä maailmanmarkkinahinnat ovat viime aikoina parantuneet ja heikkenevä ZAR/USD-vaihtokurssi on vaikuttanut suotuisasti tuotantokustannuksiin.





Helsinki, 8.5.2013





AFARAK GROUP OYJ





Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com





Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

