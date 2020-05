May 08, 2020 12:03 ET

May 08, 2020 12:03 ET

Med bakgrunn i Norges Banks historiske rentekutt torsdag 7. mai, har Sbanken besluttet å kutte renten på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng. Ny beste boliglånsrente blir nå på rekordlave 1,58 prosent.

- I løpet av kort tid har Norges Bank kuttet styringsrenten til et rekordlavt nivå for å støtte opp om norsk økonomi. I Sbanken gjør vi vårt ytterste for å hjelpe kundene våre i en vanskelig og usikker tid. Vårt siste rentekutt på 0,50 prosentpoeng ble gitt med umiddelbar virkning for alle våre boliglånskunder, noe Sbanken gjorde som første bank i landet. I tillegg har vi hjulpet en stor andel av våre kunder med avdragsfrihet, noe flere har vist glede over å få innvilget. Med dagens rentenedsettelse har vi kuttet i løpet av kort tid kuttet boliglånsrenten med inntil 1,40 prosentpoeng, sier Øyvind Thomassen, daglig leder i Sbanken.

Renten på innskudd settes ned med inntil 0,25 prosentpoeng med virkning fra 12. juli.





Sbankens kunder vil bli varslet om endringene i sine boliglån i løpet av kort tid. For eksisterende lånekunder gjelder endringen fra 25. mai. For nye lånekunder gjelder endringen fra 12. mai.



Kontaktdetaljer,



Investor Relations,

Jesper M. Hatletveit, IR-Ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045

Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt

Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12