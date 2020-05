May 08, 2020 13:05 ET

Eesti Vabariigi Valitsus kinnitas täna käibekapitali laenu põhitingimused AS-ile Tallink Grupp (Selts). Laenulimiidi ulatus on 100 miljonit eurot ning laen on lubatud kasutusse võtta 10-40 miljoni euro suuruste osade kaupa. Kolmeaastase tähtajaga laenu intressimäär on 12 kuu Euribor + 2%. Laen peab olema tagatud Seltsi kontserni varadega ning laenu väljastab SA KredEx.

Selts teavitab laenulepingu sõlmimisest ning laenu garanteerimiseks tagatiseks seatavatest varadest eraldi börsiteatega.



