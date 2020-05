Rackspace, US Inc.

May 08, 2020 13:19 ET

SAN ANTONIO, May 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace hat heute die Einführung strategischer Initiativen bekannt gegeben, mit denen das Unternehmen der steigenden internationalen Nachfrage nach Cloud-Technologiediensten begegnen will. Laut einer IDC-Prognose1 werden bis 2022 mehr als 90 % aller Unternehmen weltweit auf einen Mix an Cloud-Infrastrukturen angewiesen sein, wobei die globale COVID-19-Pandemie die hohe Bedeutung von Flexibilität und Skalierbarkeit noch verstärkt.



Zu den Strategien, mit denen Rackspace der gesteigerten Nachfrage im Cloud-Bereich begegnen will, zählen die Stärkung seiner Position im asiatisch-pazifischen Raum mit der Eröffnung eines neuen Büros in Auckland, Neuseeland, und erhöhte Investitionen in den ­­Niederlanden und Skandinavien.

Das neue Büro in Auckland ergänzt die aktuelle Präsenz von Rackspace im asiatisch-pazifischen Raum, wo das Unternehmen bereits Standorte in Australien, Hongkong, Indien, Japan und Singapur hat.

„Rackspace investiert weiterhin in die Region Asien-Pazifik, und unser Ziel ist, der beste Anbieter von Technologiediensten der Welt zu sein“, so Sandeep Bhargava, Managing Director, APJ. „Wir haben in den letzten sechs Monaten ein starkes Wachstum erlebt. Auf ihrem Weg in die Cloud nehmen die Kunden unser objektives Fachwissen sehr gern an.“

Im Rahmen der breiteren globalen Expansionspläne von Rackspace unterstreichen die Investitionen ihr Engagement dafür, in diesen Regionen Fanatical Experience™ zu bieten, insbesondere in einer Zeit, in der Unternehmen zur Steigerung der Effizienz und Unterstützung der Disaster Recovery verstärkt auf Cloud-Lösungen setzen. Laut einer kürzlich von 451 Research2 durchgeführten Umfrage erwarten 51 % der Unternehmen in den nächsten sechs Monaten erhebliche Beeinträchtigungen für ihr Geschäft.

Das Team von Rackspace mit Sitz in Neuseeland wird von Ian Kerr geleitet, der kürzlich zum Country Manager, New Zealand, ernannt wurde. Die Niederlassung für die Niederlande und Skandinavien wird weiterhin von Bert Stam geleitet, der vor Kurzem vom Sales and Marketing Director NE zum General Manager für die Region befördert wurde.

„Heute ist es den Kunden wichtiger denn je, die Cloud-Technologie möglichst schnell einzuführen, um die Vorteile im Bereich Kostenoptimierung und Geschäftskontinuität zu nutzen“, so Kevin Jones, CEO von Rackspace. „Die weltweiten Investitionen und Einstellungspläne von Rackspace verdeutlichen, dass wir alles dafür tun, die wachsenden Kundenanforderungen zu erfüllen und zu übertreffen.“

Rackspace wird 2020 in den Niederlanden und in Skandinavien neues Personal einstellen und weiterhin Beratungsservices anbieten. Ziel ist, das Geschäftsvolumen in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln. Rackspace kann seinem Kundenstamm von mehr als 125.000 Kunden weltweit jetzt zusätzlichen Support anbieten und darüber hinaus neue Geschäftsbeziehungen fördern und stärken.

„Das Wachstum unseres lokalen Professional Services-Teams hat es uns ermöglicht, unsere Kunden in der Region erfolgreich mit Experten vor Ort zu unterstützen“, so Martin Blackburn, Managing Director, EMEA. „Cloud-Technologie verzeichnet in zahlreichen Branchen in den Niederlanden und Skandinavien ein kontinuierliches Wachstum, und wir wollen unseren Kunden in der Region einen erstklassigen Support bieten.“

Die Niederlassungen von Rackspace in Großbritannien und den Niederlanden haben dieses Jahr zudem die Auszeichnung „Great Place to Work“ erhalten. Die aktuellen Expansionspläne folgen auf die jüngsten Führungsteamerweiterungen und Investitionen im Nahen Osten , mit denen der regionale Support für Hunderte von Kunden verbessert, das Marktwachstum gesteigert und die Cloud-Technologie optimiert werden soll.

