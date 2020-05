May 08, 2020 13:41 ET

May 08, 2020 13:41 ET

MONTRÉAL, 08 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a tenu le 7 mai 2020 son assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») de façon virtuelle. Un total de 85 731 872 actions ordinaires (représentant approximativement 81 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée. WSP annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l’assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d’administration de la Société avait fixé à huit le nombre d’administrateurs (les « administrateurs ») qui devaient être élus à l’assemblée. Suite au vote à l’assemblée, chacun des huit candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 13 mars 2020 a été élu en tant qu'administrateur de WSP et demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur. Tous les candidats étaient membres du conseil d’administration de la Société avant l’assemblée.

Candidat Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions Louis-Philippe Carrière 84 869 336 99,33% 576 254 0,67% Christopher Cole 78 631 306 92,03% 6 814 284 7,97% Alexandre L’Heureux 85 173 687 99,68% 271 903 0,32% Birgit Nørgaard 85 211 294 99,73% 234 296 0,27% Suzanne Rancourt 84 911 700 99,38% 533 890 0,62% Paul Raymond 84 829 656 99,28% 615 934 0,72% Pierre Shoiry 84 843 834 99,30% 601 756 0,70% Linda Smith-Galipeau 85 027 064 99,51% 418 526 0,49%

NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Suite au vote à l’assemblée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d’auditeur indépendant de WSP jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions 83 633 316 97,55% 2 098 556 2,45%

VOTE CONSULTATIF NON CONTRAIGNANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Les actionnaires étaient invités à se prononcer par vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction pour exprimer leur point de vue sur les régimes de rémunération des membres de la haute direction et sur les objectifs annoncés. Suite au vote à l’assemblée, ils ont adopté cette résolution non contraignante.

Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre 80 522 519 94,24% 4 923 071 5,76%

Comme il est mentionné dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 13 mars 2020, même si les actionnaires ont donné leur avis par leur vote consultatif, les administrateurs de la Société demeurent entièrement responsables des décisions concernant la rémunération et ne sont pas dispensés de ces responsabilités par un vote consultatif positif des actionnaires.

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société (www.wsp.com) sous l'onglet « Investisseurs » et déposés sur SEDAR ( www.sedar.com ).

ASSEMBLÉE VIRTUELLE

Conformément aux recommandations des autorités publiques, afin de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et de prioriser et de soutenir la santé et le bien-être de ses actionnaires, de ses employés et des autres personnes participant à l’assemblée, la Société a tenu pour la première fois de son histoire une assemblée entièrement virtuelle, par webdiffusion. La webdiffusion audio de l’assemblée est disponible sur le site Internet de WSP dans la section « Investisseurs » et sur le site Internet de Broadridge au www.virtualshareholdermeeting.com/WSP2020 .

