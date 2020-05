May 08, 2020 14:00 ET

Restaurants Canada compte continuer à travailler étroitement avec la province afin d’aider les entreprises de services alimentaires à rouvrir leurs portes et à se remettre de la crise de la COVID-19.



FREDERICTON, 08 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada prépare ses membres à amorcer la deuxième phase du plan de rétablissement du Nouveau-Brunswick en lien avec la crise de la COVID-19, laquelle comprend la réouverture des salles à manger de restaurants en fonction de nouvelles lignes directrices.



« Tout au long de la pandémie de la COVID-19, les restaurants ont été une source d’alimentation sûre et fiables pour leurs communautés, et ceci demeurera la priorité lorsqu’ils ouvriront à nouveau les portes à leur clientèle, note Luc Erjavec, vice-président, Canada Atlantique de Restaurants Canada. Restaurants Canada entend continuer à travailler étroitement avec la province afin d’aider les entreprises de services alimentaires à se préparer à reprendre leurs activités, y compris le service aux tables. »

Restaurants Canada a fourni aux restaurants du Nouveau-Brunswick un guide des meilleures pratiques afin de les aider à se conformer aux directives du gouvernement pour la réouverture de leurs salles à manger.

« Il s’agit de la première étape de ce qui sera sans contredit un long parcours vers la reprise de notre secteur, et nous continuerons d’avoir besoin d’aide de tous les niveaux de gouvernement », ajoute M. Erjavec.

Avant le début de la pandémie de la COVID-19, le secteur des services alimentaires du Nouveau-Brunswick représentait quatre pour cent du PIB de la province et était au quatrième rang des employeurs du secteur privé. Cette industrie a été l’une des plus durement touchées par la COVID-19 et avait perdu plus de 13 000 emplois à la fin de mars.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l’industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d’études, de représentation, de ressources et d’événements à l’intention de ses membres. Avant le début de la pandémie de la COVID-19, le secteur des services alimentaires du Nouveau-Brunswick était une industrie au chiffre d’affaires annuel de 1,6 milliard de dollars qui employait directement près de 22 000 travailleurs, était la principale source de premiers emplois de la province et servait des dizaines de milliers de clients chaque jour. Cette industrie a désormais perdu environ 13 700 emplois et l’on prévoit une chute du chiffre d’affaires qui pourrait atteindre 290 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020 en raison de l’impact de la COVID-19.



Renseignements :

Luc Erjavec

Vice-président, Canada Atlantique

Restaurants Canada

C : 902 425-0061

Sans frais : 1 800 387-5649, poste 5000

lerjavec @restaurantscanada.org