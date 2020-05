May 08, 2020 15:43 ET

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 08 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a annoncé les résultats des votes recueillis lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire tenue en ligne aujourd’hui. Les actionnaires ont voté en faveur de tous les points à l’ordre du jour, soit l’élection des candidats aux postes d’administrateurs, la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur de la Société, l’approbation du Règlement sur les préavis no 2 et la résolution consultative sur l’approche de la Société à l’égard de la rémunération de la haute direction.



Élection des administrateurs

Les actionnaires de Fortis ont élu les 10 candidats suivants comme administrateurs de la Société. Ils siégeront au conseil jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à l’élection ou à la nomination de leurs successeurs.

Candidats En faveur En faveur (%) Abstentions Abstentions (%) Tracey C. Ball 260 044 827 99,83 443 689 0,17 Pierre J. Blouin 258 240 691 99,14 2 248 315 0,86 Paul J. Bonavia 259 767 875 99,72 722 733 0,28 Lawrence T. Borgard 259 968 499 99,80 520 507 0,20 Maura J. Clark 257 752 242 98,95 2 736 763 1,05 Margarita K. Dilley 258 053 475 99,06 2 437 133 0,94 Julie A. Dobson 258 289 628 99,16 2 199 378 0,84 Douglas J. Haughey 258 385 929 99,19 2 103 077 0,81 Barry V. Perry 258 169 605 99,11 2 321 003 0,89 Jo Mark Zurel 257 839 275 98,98 2 649 731 1,02

Nomination des auditeurs

Les actionnaires de la Société ont approuvé la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur de la Société jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

En faveur En faveur (%) Abstentions Abstentions (%) 268 047 414 99,80 527 719 0,20

Règlement sur les préavis no 2

Les actionnaires approuvent le nouveau Règlement sur les préavis définissant les exigences de préavis pour la nomination des administrateurs.

En faveur En faveur (%) Contre Contre (%) 259 821 984 99,71 757 008 0,29

Vote sur la rémunération

Les actionnaires ont approuvé la résolution consultative non contraignante sur l’approche de la Société à l’égard de la rémunération de la haute direction.

En faveur En faveur (%) Contre Contre 252 683 377 96,97 7 897 913 3,03

