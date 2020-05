Coop Pank AS

May 11, 2020 01:00 ET

Coop Panga 2020 aprilli majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas aprillis 1700 võrra ja ulatus kuu lõpuks 71 100-ni. Kliendibaas kasvas aastaga 45%

Panga neto laenuportfell jõudis 517 miljoni euroni, kasvades kuuga 13 miljoni euro võrra. Võrreldes eelmise aasta aprilliga on panga laenuportfell kasvanud 44%

Coop Panga hoiuste maht kasvas kuuga 5 miljoni euro võrra ning ulatus aprilli lõpu seisuga 553 miljoni euroni. Nõudmiseni hoiused kasvasid aprillis 10 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused vähenesid 5 miljoni euro võrra. Aastaga kasvas hoiuste maht 43%

Laenude allahindluse kulu oli aprillis 0,78 miljonit eurot, millest 0,4 miljonit eurot moodustas erakorraline, koroonaviiruse mõjudest tingitud allahindlus

Pank teenis aprillis 289 000 eurot puhaskasumit

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar: "Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud ettevõtete ja eraisikute finantsseisundi halvenemine hakkab avaldama pangandussektorile mõju aasta teises pooles. Sellest tulenevalt olid meie aprilli tulemused veel igati tugevad, suutsime hoida kasvutempot ning suurendada nii laenuportfelli kui ka hoiuste mahtu aasta varasemaga võrreldes üle 40%. Meie netotulud on aasta nelja esimese kuuga kasvanud eelmise aastaga võrreldes 36% ja kulud 18% ehk tulude kasvutempo ületab selgelt kulude oma. Coop Pank on tugevalt kapitaliseeritud ja seetõttu jätkame ka täna uute projektide finantseerimist nii era- kui äriklientidele.

Laenuportfelli kvaliteedi hindamisel oleme võtnud konservatiivse suuna ja seetõttu oleme viimasel kahel kuul, lähtudes koroonaviiruse mõjust majandusele, teinud täiendavalt allahindlusi laenuportfellile 0,8 miljoni euro ulatuses.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 71 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

