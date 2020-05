Harvia Legend GreenFlame on puulämmitteinen kiuasuutuus, jonka suuren lasiluukun takana loimuava tuli palaa aiempaa puhtaammin. Tunnelmallisen kiukaan uudistunut tulipesä on osa laajempaa kehitystyötä. Päästöjen vähentämisessä myös käyttäjien rooli on erittäin tärkeä.



Harvian kevään 2020 uutuus, puulämmitteinen Legend GreenFlame -kiuas on keskikokoiseen saunaan suunniteltu tunnelmanluoja. Suuren lasiluukun takaa tulen loimu valaisee saunan kauniisti. Häkkikiukaan mahtava kivimäärä takaa pehmeät löylyt.



Komean ulkokuoren alta löytyy täysin uudistunut GreenFlame-tulipesä, joka on kehitetty puhtaan palamisen ehdoilla. Uudenlaisen ilman ohjaamisen menetelmän ansiosta puunpolton häkäpäästöt ovat 70 prosenttia pienemmät ja pienhiukkaspäästöt noin viidenneksen aiempaa alhaisemmat verrattuna vastaavan kokoiseen kiuasmalliin. Hallitumpi palaminen pidentää myös kiukaan käyttöikää.



Tavoitteena yli puolet pienemmät päästöt ja alan yhteiset menetelmät



Harvian oma tuotekehitystiimi varmistaa, että tuotteet ovat aina turvallisia ja terveellisiä käyttää sekä lisäävät käyttäjien hyvinvointia. Puhtaamman puun polttamisen ratkaisuissa Harvia on alan edelläkävijä.



Nyt lanseeratussa Harvia Legend GreenFlame -kiukaassa palaminen on entistä puhtaampaa. Tämän osoittavat CE-merkinnän edellyttämät mittaukset ja niiden lisäksi tehdyt hiukkaspäästötestaukset.



– Osallistumme aktiivisesti koko alan yhteisten mittausmenetelmien kehittämiseen. Niiden luominen olisi todella tärkeää, jotta päästöjä voidaan mitata vertailukelpoisesti. Yhteistyö on tiivistä ympäristöministeriön, rakennustuoteteollisuuden, tutkijoiden ja kansainvälisten testauslaitosten kanssa, kertoo tuotekehitys- ja laatujohtaja Timo Harvia.



Harvian tulevaisuuden tavoitteena ovat yli puolet pienemmät hiukkaspäästöt. Esimerkiksi GreenFlame-tulipesä voidaan ottaa käyttöön myös muissa puulämmitteisissä kiuasmalleissa.



Puhtaan palamisen tunnistaa värittömästä savusta



Asiantuntijoiden mukaan yksi suurimmista palamisen puhtauteen vaikuttavista tekijöistä on tulipesän oikeaoppinen käyttö. Vähäpäästöiseksi kehitetyllä laitteellakin voi saada aikaan paljon päästöjä, jos sitä ei käytä oikein. Siksi on tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita huolellisesti.



Jokainen saunan lämmittäjä voi vaikuttaa palamisen puhtauteen ja puukiukaan päästöihin merkittävästi. Onnistuminen näkyy savupiipusta, sillä puhtaan palamisen tunnistaa lähes värittömästä savusta.



Ympäristön kannalta perusohje on esimerkiksi sytyttää puut päältä, mutta tässäkin kannattaa noudattaa valmistajan ohjeita. Tulipesässä tulee polttaa vain kuivaa puuta sekä hyvin palavia sytykkeitä – ei roskia. Kiukaan väärä käyttö sekä liian kostean tai jopa märän puun polttaminen voivat lisätä päästöjä merkittävästi.



Lisätietoja



Timo Harvia, tuotekehitys- ja laatujohtaja

puh. +358 40 591 7153

timo.harvia@harvia.fi



Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

puh. +358 50 577 4200

tapio.pajuharju@harvia.fi



Tutustu Harvia Legend GreenFlame -kiukaaseen: https://harvia.fi/tuote/harvia-legend-240-greenflame/





Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 13,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.





