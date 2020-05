May 11, 2020 02:00 ET

STOCKHOLM, SVERIGE 11 maj 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign har erhållit fullständig och nationell kostnadsersättning för sin implantatprodukt OssDsign Cranial PSI i Japan. Beslutet har fattats av Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan (MHLW), och kommer att träda i kraft i början av juni 2020.

OssDsign är ett innovativt bolag som designar och tillverkar implantat och materialteknik för reparation av benvävnad. Godkännandet av nationell kostnadsersättning för OssDsign Cranial PSI utgör en viktig milstolpe i bolagets etablering i Japan. OssDsign har redan etablerat goda relationer med viktiga institutioner, beslutsfattare och referenskliniker och genomför nu slutförhandlingar med en lokal affärspartner för att få tillgång till ett nationellt distributionsnätverk.

”Att erhålla full kostnadsersättning för en innovativ implantatprodukt i Japan – en av världens största marknader för skallbensrekonstruktion – är en stor framgång för vårt portföljbolag OssDsign, Produkten har redan använts med framgång av ett antal utvalda japanska neurokirurger, och vi ser nu fram emot att följa den fullskaliga lanseringen”, kommenterar Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Det japanska systemet för kostnadsersättning är baserat på implantatens storlek och de nivåer som nu bekräftats av MHLW ligger mellan de som uppnåtts i Europa respektive USA. OssDsign Cranial PSI förväntas bli tillgänglig i Japan under det tredje kvartalet 2020. Bolaget planerar att därefter successivt lansera fler produkter i Japan från dess växande portfölj med innovativa lösningar för kranie- och ansiktsrekonstruktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

