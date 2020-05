May 11, 2020 03:03 ET

Markederne er fortsat ramt af Covid19, men de seneste dage har vi set en forbedring i likviditeten. Formuepleje har derfor valgt at sænke det midlertidige forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Emissionstillæggene er fortsat højere end det normale for afd. PensionPlanner Stabil, mens de er tilbage til det oprindelige for afd. Optimum og PensionPlanner Balance.

Indløsningsfradragene er forsat højere end det normale for en række afdelinger.

Emissionstillæg:



Fortsat forhøjede

ISIN Afdeling Oprindeligt emissionstillæg Midlertidigt emissionstillæg før Ændring Nyt midlertidigt emissionstillæg DK006018270-7 PensionPlanner, Stabil 0,35% 0,50% -0,10% 0,40%

Tilbage til det oprindelige

ISIN Afdeling Midlertidigt emissionstillæg før Ændring Oprindeligt emissionstillæg DK0060455962 Optimum 0,30% -0,05% 0,25% DK006018289-7 PensionPlanner, Balance 0,40% -0,05% 0,35%

Indløsningsfradrag:

ISIN Afdeling Oprindeligt indløsnings fradrag Midlertidigt indløsnings fradrag før Ændring Nyt midlertidigt indløsnings fradrag DK0060455962 Optimum 0,25% 0,50% -0,05% 0,45% DK006018254-1 PensionPlanner, Moderat 0,40% 0,90% -0,10% 0,80% DK006018270-7 PensionPlanner, Stabil 0,35% 0,80% -0,10% 0,70% DK006018289-7 PensionPlanner, Balance 0,35% 0,65% -0,10% 0,55%

