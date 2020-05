Realkredit Danmark A/S

May 11, 2020 03:08 ET

May 11, 2020 03:08 ET

Realkredit Danmark åbner to nye obligationer i kapitalcenter T.





Obligationerne optages til notering på NASDAQ Copenhagen pr. 12. maj 2020.



De nye obligationer er omfattet af "Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S".



Basisprospektet er tilgængeligt på Realkredit Danmarks internetside på www.rd.dk/Investor .



De endelige vilkår offentliggøres hermed.





Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, tlf. 45 13 20 68.

Vedhæftede filer