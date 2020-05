May 11, 2020 03:31 ET

May 11, 2020 03:31 ET

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre resultados do Bank Millennium (Polónia) no 1T 2020

O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A. com sede em Varsóvia, Polónia, entidade da qual detém 50,1% do capital e que consolida nas suas contas pelo método integral, divulgou hoje os resultados do 1T 2020, cujos destaques passamos a transcrever:

Rendibilidade afetada por custos de integração e provisões extraordinárias

Resultado líquido atingiu 18,1 milhões de zlótis (4,2 milhões de euros) no 1T 2020, 190 milhões de zlótis (43,7 milhões de euros) excluindo itens não habituais* (estável, em termos homólogos)

30,1 milhões de zlótis (6,9 milhões de euros) de custos relacionados com custos de integração do Euro Bank e com as sinergias apropriadas de 24 milhões de zlótis (5,5 milhões de euros)

Aumento de 55,3 milhões de zlótis (12,7 milhões de euros) das provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira

60 milhões de zlótis (13,8 milhões de euros), 49 milhões de zlótis (11,3 milhões de euros) líquido de impostos, de provisões relacionadas com o impacto esperado da Covid-19

ROE ajustado* e cost/income de 8,4% e de 48,3%, respetivamente

Crescimento de proveitos e custos operacionais influenciado pela integração do Euro Bank

Proveitos operacionais aumentaram 24%, em termos homólogos

Margem financeira aumentou 38%, em termos homólogos

Comissões aumentaram 19%, em termos homólogos

Custos operacionais aumentaram 35%, em termos homólogos (28%, excluindo custos de integração), e diminuíram 5% (excluindo custos de integração e contribuições obrigatórias para o Fundo de Garantia Bancária), em termos trimestrais

Elevada qualidade dos ativos e liquidez

Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,75%

Custo do risco** de 108 p.b. (75 p.b., excluindo provisões relacionadas com o impacto esperado da Covid-19)

Rácio de Loans-to-deposits em 86%

Níveis de capital estáveis e redução dos buffers regulamentares

Rácios de Capital Total (TCR) e CET1 do grupo em 19,5% e 16,5%, respetivamente, já incorporando os resultados do 2S 2019, confortavelmente acima dos requisitos regulamentares (15,4% e 12,2%, respetivamente)

Redução, por parte do KNF, do buffer do Pilar 2 relativo aos créditos hipotecários em moeda estrangeira para 4,9%, em novembro de 2019, e redução do Systemic risk buffer de 3% para 0%, em março de 2020

Retalho

2,6 milhões de Clientes ativos, um aumento de 34%, em termos homólogos. Um aumento de 708 mil Clientes, incluindo +494 mil através da aquisição do Euro Bank

Crescimento de 32% de depósitos, em termos homólogos

Crescimento de 47% de crédito, em termos homólogos (72% excluindo crédito hipotecário concedido em moeda estrangeira)

1,3 mil milhões de zlótis (285 milhões de euros) em nova produção de créditos hipotecários e pessoais, resultando num crescimento significativo, em termos homólogos, das respetivas carteiras de crédito: 57% e 31%, respetivamente

Aumento do ritmo de aquisição de novas contas de microempresas, aumento líquido de +20 mil contas ativas (24% abertas online)

96 mil clientes microempresas

Empresas

Crescimento de 39% do volume de contas correntes, em termos homólogos

Crescimento do crédito a empresas, com um aumento de 7%, em termos homólogos

Crescimento do turnover de factoring em 6%, em termos homólogos

Aumento do volume e número de transações no segmento de Empresas

Apoio a clientes durante a epidemia Covid-19

Clientes de retalho:

Moratória de crédito, diferimento temporário do pagamento de capital e juros

Pagamentos utilizando a tecnologia contactless até 100 zlótis (23 euros), sem confirmação de PIN necessária

Possibilidade de executar a maioria das transações em segurança e remotamente a partir de casa

Processo de abertura de conta corrente totalmente online, através do uso de selfie

Comunicação no site e banner no portal online dedicados a esta temática

Clientes Corporate e microempresas:

Pedido de apoio financeiro ao Polish Development Fund (subsídio com possibilidade de resgate) através do Millenet, disponível para microempresas e PMEs

Moratória de crédito, incluindo factoring, leasing e cartões, disponível para todas as empresas

Processo de renovação de crédito simples e rápido, disponível para PMEs e Corporates

Garantias do Banco Estatal de Desenvolvimento (BGK) com novas condições, mais favoráveis para microempresas e PMEs (garantia de minimis)

Disponibilização de linhas de crédito com garantia do Fundo de Garantias e Liquidez do BGK, disponível para mid caps e Corporates

Possibilidade de assinatura digital de contratos, disponível para PMEs e Corporates

Qualidade e Inovação

Rácio NPS mais elevado entre os bancos polacos (52)

Best Trade Finance Provider na Polónia em 2020, de acordo com a Global Finance

1,7 milhões de downloads da app Millennium Goodie – plataforma de smartshopping

(*) excluindo itens não habituais: no 1T20: 1) custos de integração: 30,1 milhões de zlótis (6,9 milhões de euros), 2) 55,3 milhões de zlótis (12,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira, 3) provisões relacionadas com o impacto esperado da Covid-19 de 60 milhões de zlótis (13,8 milhões de euros), 4) periodificação uniforme das contribuições obrigatórias anuais para o Fundo de Garantia Bancária de 58,2 milhões de zlótis (13,4 milhões de euros); no 1T19: 1) custos de integração: 2 milhões de zlótis (459 mil euros), 2) 26,9 milhões de zlótis (6,2 milhões de euros) recuperação extraordinária de ativos por impostos, 3) periodificação uniforme das contribuições obrigatórias anuais para o Fundo de Garantia Bancária de 73,3 milhões de zlótis (16,8 milhões de euros)

(**) de crédito a Clientes (bruto).

Fim de comunicado

Banco Comercial Português, S.A.

Anexo