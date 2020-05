May 11, 2020 04:00 ET

May 11, 2020 04:00 ET

Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. Shimonosekin telakka, jossa laivat varustetaan Valmetin rikkipesurein, sijaitsee Kanmonin salmessa Japanissa.

Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. Shimonosekin telakka, jossa laivat varustetaan Valmetin rikkipesurein, sijaitsee Kanmonin salmessa Japanissa.

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 11.5.2020 klo 11:00



Valmet on tehnyt sopimuksen Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. Shimonosekin telakan kanssa hybridipesurien ja vedenkäsittelylaitteistojen toimittamisesta kahdelle lautalle. Molemmat alukset varustetaan kahdella identtisellä Valmet Marine Scrubber -rikkipesurilla kutakin päämoottoria varten, vedenkäsittelylaitteistolla sekä Valmetin automaatiojärjestelmällä.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Mitsubishi Shimonosekin telakalta vuonna 2022 toimitettavien alusten omistaja tulee olemaan Meimon Taiyo Ferry Co., Ltd. Valmetin toimitukset on aikataulutettu vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2021 toisen neljänneksen väliin.

”Maailmanlaajuisten IMO 2020 -rikkioksidipäästöjä koskevien säädösten vauhdittamana rikkipesuriliiketoiminta kukoistaa ympäri maailman. Valmetilla on vahva asema rikkipesurimarkkinoilla sekä uusissa että olemassa olevissa laivoissa. Tämä on meidän ensimmäinen toimituksemme Japanin markkinoille. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Mitsubishi Shipbuilding ja Meimon Taiyo ovat luottaneet meidän toimittamaan innovatiiviseen järjestelmään”, sanoo Valmetin laivapesurijärjestelmien myyntivastaava Timo Lamminen.

”Valmet on yksi maailman johtavista toimittajista meriteollisuuden päästöjen puhdistusjärjestelmissä. Osoituksena tästä olimme ensimmäinen toimittaja, joka esitteli rikkipesureiden hybridijärjestelmän markkinoille. Kehitämme jatkuvasti innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja. Nämä Meimon Taioyn lautat tullaan varustamaan Valmetin vedenkäsittelylaitteistolla, joka tarjoaa alusten omistajalle alhaiset käyttökulut ja markkinoiden helppokäyttöisimmän järjestelmän”, kertoo Valmetin laivapesurijärjestelmistä vastaava Anssi Mäkelä.



Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. Shimonosekin telakka, jossa laivat varustetaan Valmetin rikkipesurein, sijaitsee Kanmonin salmessa Japanissa.

Tietoa Valmetin toimituksesta

Toimitukseen kuuluu Valmetin hybridirikkipesurit, joita voi operoida sekä suljetulla että avoimella kierrolla. Molempiin aluksiin tulee samanlaiset pesuritornit kutakin päämoottoria varten sekä Valmet Ultrafilter CR -vedenkäsittelylaitteistot. Pesuriratkaisu sisältää Valmetin automaatiojärjestelmän, Valmet DNA:n, prosessin ohjaamiseksi ja energiatehokkuuden optimoimiseksi.

Tietoa asiakkaasta Mitsubishi Heavy Industries’ Shimonoseki shipyard

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group on maailmanlaajuinen meriteollisuuden johtava toimittaja. Yhtiö toimittaa ratkaisuja useille teollisuuden aloille alkaen kaupallisesta ilmailusta ja kuljetuksista aina voimalaitoksiin ja kaasuturbiineihin, sekä koneista ja infrastruktuurista integroituihin puolutus- ja avaruusjärjestelmiin. Shimonosekin telakka sijaitsee Kanmonin salmessa läntisessä Japanissa. Se valmistaa luksuslauttoja, RORO-aluksia, aluksia erikoistarkoituksiin, kuten kaapelialuksia ja valtamerten tutkimusaluksia, sekä alumiiniseoksisia nopeita veneitä.

VALMET

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Anssi Mäkelä, Senior Manager, Marine Scrubber Systems, Sellu ja energia -liiketoiminta, Valmet, puh. +358 50 317 4173

Timo Lamminen, Product Sales Manager, Marine Scrubber Systems, Sellu ja energia -liiketoiminta, Valmet, puh. +358 40 868 3628

Setsuo Suzuki, aluejohtaja, Japani, Valmet, puh. +81 9045799858

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi , www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Liite