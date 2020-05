May 11, 2020 04:08 ET

NEW YORK, May 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Top-Level-Domain (TLD) .Cloud hat heute die Freigabe von über 100.000 Premium-Domains mit neuer Preisstruktur für ihr weltweites Partnernetzwerk bekannt gegeben. Die Premium-Domains gelten als äußerst wertvoll für Branding und Marketing und bieten Unternehmen neue Möglichkeiten, ein modernes Branding und einprägsame Website-Adressen zu erstellen.



Das Inventar, das am 6. Mai 2020 um 16:00 Uhr UTC freigegeben wurde, umfasst insgesamt 103.395 Domains und kann sofort bei Hunderten von Domain-Name-Registraren und Tausenden ihrer Händler erworben werden. Das Inventar wurde mit einer neuen einfachen Preisstruktur freigegeben, die neun Preisstufen und einen einheitlichen Verlängerungspreis für alle Preisstufen umfasst. Domains der untersten Preisstufe werden vorrausichtlich für unter 200 US-Dollar angeboten.

Das Inventar umfasst hervorragende Optionen für Startups und ihre Produkte sowie für Unternehmen, die digitale Services einführen. Zur Auswahl stehen Hunderte von Domain-Optionen für Zukunftsbranchen wie Cloud-Computing, Business und Finanzen, Internet der Dinge (IoT) und Gaming.

Mou Mukherjee, Head of Registry Services bei .Cloud erklärt: „Unser Premium-Domainrelease umfasst viele kurze und einprägsame Domains wie atom.cloud, pix.cloud, vid.cloud, simply.cloud und financial.cloud. Diese wertvollen Domains können für Unternehmen wichtige Marken-Assets darstellen.“

Laut Prognosen von IDC wird die Weltwirtschaft bis 2023 „Digital Supremacy“ erreichen, was bedeutet, dass mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) durch Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen generiert wird, die erfolgreich auf digitale Technologien setzen. Seit dem Beginn der Pandemie haben Unternehmen ihre digitalen Transformations- und Innovationsprojekte beschleunigt. Viele Unternehmen waren darauf angewiesen, ihre Services zu digitalisieren. Die Cloud ist heute kein optionales Zusatzfeature mehr, sondern ein kritischer Teil des Unternehmensbetriebs. Technologieführer investieren Milliarden von Dollar, um ihre Cloud-Services zu beschleunigen, und der Fokus auf die digitale Wirtschaft war noch nie so stark.

Mukherjee ergänzt: „Die Cloud ist heute wichtiger als je zuvor, und Unternehmen können sich in der digitalen Wirtschaft mit einer .cloud-Premium-Domain von der Masse abheben. Unsere neuen, erschwinglichen Preise sind für verschiedene Unternehmen mit unterschiedlichen Budgets interessant. Wir freuen uns sehr, dass Unternehmen jetzt leichteren Zugang zu hervorragenden .cloud-Premium-Domains haben.“

Weitere Informationen finden Sie unter http://get.cloud

.Cloud-Domain-Registrierungsstelle

Die Top-Level-Domain .Cloud unterstützt Unternehmen dabei, mit .cloud-Domains eine moderne digitale Identität aufzubauen. Für die Domain wurden über 180.000 Registrierungen in 180 Ländern gesichert, die Sie bei den beliebtesten Domain-Name-Registraren erwerben können.

.Cloud wird von Aruba S.p.A. betrieben. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und ist in Italien der führende Anbieter für Dienstleistungen in den Bereichen Rechenzentren, Webhosting, E-Mail, zertifiziertes E-Mail-Postfach (PEC) und Domain-Registrierung. Aruba ist zudem in großen europäischen Märkten wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland aktiv. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung von Rechenzentren und ein europäisches Netzwerk, das in der Lage ist, über 200.000 Server zu hosten. Aruba verwaltet 2,7 Millionen Domains, 8,6 Millionen E-Mail-Konten, 6,7 Millionen zertifizierte E-Mail-Konten (PEC) sowie 130.000 physische und virtuelle Server für insgesamt etwa 5,4 Millionen Kunden.

Medien-Anfragen: Simon Cousins, Allegravita, +1 347 850-3360