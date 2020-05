May 11, 2020 05:00 ET

May 11, 2020 05:00 ET

OTTAWA, 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À mesure que le thermomètre monte et que les Canadiens qui survivent à la pandémie COVID-19 cherchent davantage d’occasions de sortir, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) diffuse un rappel important : il ne faut pas négliger la prudence au soleil et il faut se protéger contre le mélanome et d’autres cancers de la peau.



Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale du mélanome et l’ACD met en évidence les faits relatifs au mélanome, y compris la montée de son incidence dans la population canadienne. C’est un des rares types de cancer dont l’incidence continue de grimper chaque année. L’ACD diffuse aujourd’hui les résultats d’une nouvelle enquête sur les connaissances que les Canadiens ont du cancer de la peau et de sa prévention. La dernière édition de l’Enquête de l’ACD sur la prudence au soleil1 présente peut-être des résultats encourageants, mais elle révèle aussi des tendances inquiétantes.

« Nos recherches révèlent que beaucoup de Canadiens ont toujours des idées fausses au sujet de ce qu’ils peuvent faire pour réduire leur risque de mélanome à la suite de l’exposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil », déclare la Dre Jennifer Beecker, présidente nationale du Groupe de travail de l’ACD sur la prudence au soleil. « Même lorsqu’ils comprennent la sécurité, ils n’appliquent pas toutes ces connaissances. »

« Il est naturel que les Canadiens vivant en confinement depuis des semaines voient l’arrivée du printemps comme une chance de passer plus de temps à l’extérieur. Les dermatologues certifiés du pays souhaitent répéter que quelques mesures de protection simples peuvent rendre cette période sécuritaire et agréable », déclare la Dre Beecker.

L’ACD rappelle aux Canadiens de prendre les mesures suivantes pour Réduire le plus possible le risque de mélanome :

Rester à l’ombre entre 11 h et 15 h.

Porter des vêtements de protection, un chapeau à large rebord et des lunettes qui protègent contre les rayons UV.

Porter de l’écran solaire qui offre un facteur de protection solaire (FPS) d’au moins 30 2 .

. La détection précoce joue un rôle clé. Il faudrait toujours procéder à un auto-examen régulier de la peau et consulter un dermatologue certifié lorsque l’on remarque quelque chose de suspect.

Mélanome : une menace à la hausse3

L’incidence du mélanome, le cancer de la peau le plus dangereux, augmente régulièrement au Canada depuis des décennies. L’incidence de certains types de cancer (du larynx chez les deux sexes, du poumon chez l’homme et du col chez la femme) recule peut-être chaque année, mais le mélanome est un de ceux qui continuent d’augmenter chaque année.

Les taux d’incidence du mélanome augmentent de 2,2 % chez les hommes et de 2,0 % chez les femmes par année depuis 1994.

Selon la Société canadienne du cancer, on estime qu’en 2020, 8 000 Canadiens recevront un diagnostic de mélanome et 1 300 personnes en mourront.

« Les dermatologues certifiés du Canada sont voués à informer le public au sujet de la prudence au soleil, durant toute l’année », déclare la présidente de l’ACD, la Dre Kerri Purdy. « C’est parce que l’exposition au soleil constitue un facteur de risque de mélanome et d’autres cancers de la peau et ces connaissances permettent aux Canadiens de réduire leurs risques. »

« Le mélanome constitue la forme la plus mortelle de cancer de la peau, mais il est très traitable lorsqu’il est découvert au stade précoce », ajoute la Dre Purdy. « Nous insistons aussi sur l’importance d’examiner votre peau et de consulter votre dermatologue dès que vous remarquez des changements inquiétants. »

Pour en savoir davantage, voir le FEUILLET D’INFORMATION : LE MÉLANOME, STATISTIQUES 2020 .

Édition 2019 de l’Enquête de l’ACD sur la prudence au soleil

La dernière enquête commandée par le Groupe de travail de l’ACD sur la prudence au soleil révèle des tendances positives. Les Canadiens comprennent de plus en plus les risques liés à l’exposition au soleil et les effets nocifs des rayons ultraviolets (UV). Selon de nombreux paramètres, ils changent aussi leurs comportements afin de mieux se protéger.

Par ailleurs, les données montrent aussi que les Canadiens ont toujours des idées fausses au sujet de certains aspects de la prudence au soleil.

Résultats positifs

93 % reconnaissent qu’il est essentiel de se protéger la peau contre le soleil.

88 % de ceux qui utilisent de l’écran solaire en utilisent un qui offre un FPS de 30 ou plus.

76 % affirment qu’il est important d’utiliser de l’écran solaire.

72 % portent toute l’année à l’extérieur des lunettes de soleil avec lentilles de protection contre les rayons UV.

70 % utilisent un produit à écran solaire à l’extérieur.

64 % sont préoccupés par le risque de cancer de la peau découlant de l’exposition au soleil – comparativement à 59 % en 2018.

Constatations préoccupantes

81 % utilisent de l’écran solaire sans danger – comparativement à 85 % en 2018.

78 % sont préoccupés par les dommages que les rayons UV du soleil causent à la peau – comparativement à 82 % l’année dernière.

54 % recherchent des produits de soins de la peau qui offrent un FPS, comparativement à 60 % l’an dernier. C’est le niveau le plus bas en cinq ans.

53 % essaient d’éviter le soleil entre 11 h et 15 h – comparativement à 59 % en 2018.

41 % des 16 et 17 ans considèrent le cancer de la peau comme leur grande préoccupation comparativement à 58 % des Canadiens de 55 ans et plus.

21 % utilisent l’écran solaire toute l’année – comparativement à 26 % en 2018.

Pour obtenir plus de détails, voir l’ENQUÊTE DE 2019 SUR LA PRUDENCE AU SOLEIL

Pour obtenir d’autres conseils de l’ACD sur la façon de vous protéger contre le mélanome et d’autres cancers de la peau, visitez dermatologue.ca.

1 L’ACD commande son Enquête sur la prudence au soleil chaque année depuis 2015. Les questions de la dernière enquête ont été incluses par Ipsos dans son sondage omnibus canadien en ligne entre le 6 et le 12 septembre 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 1 228 Canadiens de 16 ans et plus.

2 L’Association canadienne de dermatologie préconise l’utilisation de produits à écran solaire comme moyen efficace et sécuritaire de se protéger des rayons nocifs du soleil. Il existe de solides preuves scientifiques des effets nocifs de l’exposition aux rayons UV tandis que l’existence d’effets nocifs des écrans solaires pour la santé demeure hypothétique.

3 Données de la Société canadienne du cancer pour 2019 et 2020.

À PROPOS DE L’ACD

L’Association canadienne de dermatologie, fondée en 1925, représente les dermatologues du Canada. L’Association offre un accès facile aux sources les plus importantes et les plus fiables de savoir médical sur la dermatologie. L’ACD a pour mission de faire avancer la science et l’art de la médecine et de la chirurgie dans le domaine des soins de la peau, des cheveux et des ongles; d’offrir du perfectionnement professionnel continu à ses membres; d’appuyer et d’améliorer les soins aux patients; de sensibiliser le public à la protection solaire et aux autres aspects de la santé de la peau, et de promouvoir la santé de la peau, des cheveux et des ongles, la vie durant. L’ACD informe et responsabilise ainsi à la fois les professionnels de la médecine et la population canadienne.

ERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

Pour obtenir plus de renseignements, s’adresser à :

Nimmi Lawrence, gestionnaire, Bureau du marketing et des communications

613 738-1748, poste 228

nlawrence@dermatology.ca