L’opérateur français Ringover, concepteur de la solution de téléphonie cloud qui permet de gérer et piloter ses appels professionnels depuis des interfaces simples à utiliser (PC, smartphone) et de se connecter aux outils de gestion de l’entreprise, poursuit sa croissance et annonce deux nominations stratégiques au sein de son équipe de direction.

Thomas CLOTTEAU est nommé Directeur commercial

Expert reconnu sur le marché des télécoms depuis vingt ans, il est en charge de définir et de mettre en œuvre la stratégie commerciale directe et indirecte de l’opérateur en France comme à l’international. Dans ce contexte, au-delà d’étoffer et de piloter l’équipe commerciale qui lui est rattachée, il travaillera en étroite collaboration avec les autres départements de l’entreprise pour assurer des mises sur le marché de solutions répondant efficacement aux nouveaux usages télécoms des entreprises. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise chez l'opérateur téléphonique Phonatis qu’il a confondé en 1999, puis chez Coriolis Télécom où il occupait dernièrement le poste de Directeur Ventes partenaires. Thomas CLOTTEAU, 44 ans, est diplômé de l’ESCP.

Mélodie BATREAU est nommée Directrice Marketing

À ce poste, elle est en charge de concevoir et de piloter la nouvelle politique marketing et communication du groupe Ringover. Ces grandes missions s’articulent notamment autour du marketing produit, de la génération de leads, de la mesure de la performance des canaux d’acquisition et du développement de la notoriété de l’entreprise. Forte de douze années d'expérience en marketing dans l'univers des opérateurs et des intégrateurs télécoms pour les entreprises et les organisations publiques, Mélodie apporte une réelle connaissance des enjeux business et marketing dans l'industrie des télécommunications. Avant de rejoindre Ringover, elle a notamment occupé le poste de Directrice marketing et communication chez Foliateam. Mélodie BATREAU, 33 ans, est diplômée d’un master en Marketing de l’IAE Gustave Eiffel.



Jean-Samuel NAJNUDEL chez Ringover « Nous sommes fiers d'accueillir Mélodie et Thomas dans notre équipe. Leurs fortes expertises associées à un réel savoir-être sont de précieux atouts qui vont nous permettre de lancer à grande échelle notre stratégie de croissance et de proposer une solution de téléphonie dématérialisée unique et connectée aux principales applications CRM du marché. Nous bénéficions désormais d’une nouvelle équipe de direction commerciale et marketing pour passer un cap et devenir à court terme l’acteur de référence sur notre marché. »