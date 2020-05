Limonetik, acteur des Fintechs, s’implique depuis plusieurs années dans une vie citoyenne et responsable. Aujourd’hui l’entreprise et ses équipes sont fières d’annoncer qu’après évaluation leur engagement a été salué en obtenant la certification EnVol (Engagement Volontaire de l’Entreprise pour l’environnement).

Cette évaluation de la démarche Limonetik en faveur de l’environnement a été réalisée par le Label LUCIE , le label RSE de référence depuis 2007 en partenariat avec Bureau Veritas Certification , leader mondial de la certification.

Cette marque de reconnaissance couronne un travail de plusieurs années mené par l’ensemble des collaborateurs et la direction dans un objectif commun : mettre en œuvre une démarche pour identifier, gérer et réduire les impacts sur l’environnement, mais aussi faire vivre les bonnes pratiques qui s'y rattachent.

Agrégateur de services de paiement proposant plus de 250 moyens de paiement internationaux à ses clients PSP, Acquéreurs, Marketplaces, grands e-commerçants, Limonetik a entrepris, dès 2015, les prémices d’une démarche globale de RSE. Engagée, l’entreprise souhaite soutenir l’économie globale en accompagnant ses clients dans une transformation digitale réussie et responsable.

« Nos équipes, au cœur de nos ambitieux projets, œuvrent auprès des Entreprises pour la Cité à l’insertion professionnelle de jeunes de zones prioritaires. Nous avons également mis à disposition notre plateforme de paiement au service de causes justes comme pour l’association ASAP for Children ou dernièrement avec nos partenaires Webhelp et Mirakl pour le projet STOPCOVID19.fr » explique Corinne Estève Diemunsch, responsable RSE de Limonetik et Directrice Marketing et Communication. « Notre engagement dans un monde plus sain et éthique nous a conduit à rejoindre avec une grande fierté la communauté LUCIE , passer la certification EnVol et poursuivre notre démarche d’amélioration continue en matière de RSE. »

Traduisant l'engagement des équipes au service de l'environnement, cette reconnaissance reflète le sens des responsabilités d'une entreprise citoyenne, attentive aux impacts de son activité et à la maîtrise de ses coûts. Cette démarche s'inscrit en cohérence avec une stratégie de long terme conduite en faveur de la croissance de l’entreprise et du développement durable.