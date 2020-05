May 11, 2020 06:40 ET

BRUSSEL, België, May 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fazi is de meest recente toevoeging aan betFIRST's familie van spelproviders, wat hun uitstekende casinospellen voor het eerst beschikbaar maakt voor Belgische spelers.



We zijn erg blij dat we betFIRST klanten kunnen laten genieten van al wat Fazi te bieden heeft. Zij hebben een uitgebreide collectie van klassieke en hedendaagse spellen, inclusief het tijdloze Flash Dice en 5 Neon Dice, twee slotmachines die sinds ze uitkwamen populair zijn gebleven.

We zijn al lang fan van deze provider en hun productcatalogus en we weten dat hun spellen een fantastische aanwinst zijn voor het betFIRST merk.

betFIRST CEO, Alexis Murphy zei: “Fazi is altijd al één van de beste providers in de industrie geweest, dus we zijn erg opgetogen dat onze Belgische klanten nu van hun unieke gamma spellen zullen kunnen genieten. Deze integratie is deel van ons voortdurend engagement om de meest opwindende casinoproducten van de beste providers van over de hele wereld aan te bieden.”

Met het introduceren van Fazi spellen aan ons Belgisch publiek leggen we onze aanwezigheid in Europa vast terwijl we ons aanbod van casinospellen laten aangroeien.

