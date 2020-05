May 11, 2020 07:21 ET

May 11, 2020 07:21 ET

Ophævelse af suspension



Da det nu igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje

Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension

af følgende afdelinger:

ISIN Cur Afdelingsnavn Orderbook Code Cur DK0060696656 Advice Capital Globale INIACG DK0060575942 Aktiv Balance INIAB DK0060511897 Demetra INIDEM DK0060636595 K Invest US Small Cap Aktier INIKUS DK0060518983 Optimal Livscyklus 2030-40 INIOLC DK0060946192 Optimal Livscyklus 2040-50 INIOL2040-50 DK0060518710 Optimal Stabil INIOPS DK0060254712 Optimal VerdensIndex Moderat INIOVM DK0061112034 Othania Etisk Formuevækst KL INIOEFKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

Vedhæftet fil