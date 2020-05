May 11, 2020 07:24 ET

May 11, 2020 07:24 ET

HAMILTON, Bermuda, May 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited (Nasdaq: ESGR) hat heute bei der SEC auf Formular 10-Q ihren Quartalsbericht zur Ertrags- und Finanzlage für die drei Monate zum 31. März 2020 eingereicht.



Enstar verzeichnete für die drei Monate zum 31. März 2020 einen konsolidierten Nettoverlust von 516,8 Millionen US-Dollar (bzw. einen Verlust von 23,98 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) im Vergleich zu einem konsolidierten Nettogewinn in Höhe von 358,8 Millionen US-Dollar (oder einem Gewinn von 16,57 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) für die drei Monate zum 31. März 2019. Unsere Ergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2020 berücksichtigten die Auswirkungen nicht realisierter Anlageverluste in Höhe von 612,6 Millionen US-Dollar aufgrund der Disruption der Finanzmärkte als Folge der COVID-19-Pandemie. Davon wurden 423,2 Millionen US-Dollar während des Monats zum 30. April 2020 in nicht realisierte Gewinne umgebucht.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die jüngsten Auswirkungen der nicht realisierten Gewinne (Verluste) auf unsere Ergebnisse:

Drei Monate zum

31. März 2020 Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. April 2020 (in Tausenden US-Dollar) Nicht realisierte Nettogewinne (-verluste) auf Kapitalanlagen: Wertpapiere mit fester Laufzeit, zu Handelszwecken gehalten, und gehaltene Fonds(1) USD (286.310 ) USD 235.577 Sonstige Anlagen und Aktien (350.084 ) 197.362 Nicht realisierte Nettogewinne (-verluste) auf Kapitalanlagen insgesamt (636.394 ) 432.939 Abzüglich: Anteil von Minderheitsbeteiligungen 23.803 (9.775 ) Ertragsauswirkungen von nicht realisierten Nettogewinnen (-verlusten) auf Kapitalanlagen USD (612.591 ) USD 423.164

(1) Viele Versicherungsgesellschaften wenden überwiegend die „Available-for-Sale“-Bilanzierung an, bei der nicht realisierte Beträge direkt im Eigenkapital erfasst werden und daher keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Nicht realisierte Beträge würden nur im Falle eines Verkaufs der einzelnen Wertpapiere vor Fälligkeit oder bei einem Kreditausfall realisiert. In der Vergangenheit haben wir unser Rentenportfolio im Allgemeinen als zu Handelszwecken gehalten verbucht, was sich in den Erträgen widerspiegelt. Wir haben jedoch entschieden, ab dem 1. Oktober 2019 für alle neu abgeschlossenen Geschäfte die „Available-for-Sale“-Bilanzierung anzuwenden. Soweit zulässig, werden bei Fälligkeit der zu Handelszwecken gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere die Erlöse in veräußerungsfähige Wertpapiere reinvestiert.

Wie bei vielen anderen Unternehmen auch hat sich die COVID-19-Pandemie auf unser Versicherungsgeschäft ausgewirkt. In den drei Monaten bis zum 31. März 2020 sind beim Run-off in unserem Segment Sachversicherung keine Nettoverluste und Ausgaben für Verlustanpassungen in Verbindung mit der COVID-19-Pandemie angefallen. Unsere Segmente StarStone und Atrium haben in den drei Monaten zum 31. März 2020 jedoch durch Minderheitsbeteiligungen COVID-19-bezogene Underwriting-Verluste in Höhe von 22,2 Millionen US-Dollar bzw. 5,1 Millionen US-Dollar verzeichnet.

Der nicht auf GAAP basierende operative Verlust1 betrug für die drei Monate zum 31. März 2020 336,2 Millionen US-Dollar (oder ein Verlust von 15,60 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie1) im Vergleich zum nicht auf GAAP basierenden operativen Ertrag von 199,7 Millionen US-Dollar (oder ein Ertrag von 9,22 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) für die drei Monate zum 31. März 2019.

1 Die nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge (Verluste) und die nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge (Verluste) je vollständig verwässerter Stammaktie sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen im Sinne der SEC Regulation G. Die Überleitungen dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (den Stammaktionären von Enstar zurechenbarer Nettogewinn/(-verlust) bzw. der verwässerte Nettogewinn/(-verlust) je Stammaktie), zusammen mit einer Erörterung der Gründe für die Darstellung dieser Punkte, sind nachstehend aufgeführt.

Das Stammkapital von Enstar belief sich zum 31. März 2020 auf USD 3.766,6 Millionen (bzw. USD 172,83 je vollständig verwässerter Stammaktie), im Vergleich zu USD 4.332,2 Millionen (bzw. USD 197,93 je vollständig verwässerter Stammaktie) zum 31. Dezember 2019. Dem Formular 10-Q, das auf der Enstar-Homepage unter www.enstargroup.com abgerufen werden kann, ist eine ausführlichere Beschreibung der Geschäfts- und Finanzergebnisse der Enstar zu entnehmen.

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe mit Vermögenswerten von etwa USD 19,1 Milliarden, die über ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Europa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 100 Unternehmen und Portfolios erworben. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, ein mit A- bewerteter Spezialversicherungskonzern mit mehreren globalen Versicherungsplattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd’s Syndicate 609 verwaltet und versichert. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Zusätzlich zur Darstellung des den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren Nettogewinns/(-verlusts) und des verwässerten Gewinns/(Verlusts) je Stammaktie, die gemäß US-GAAP ermittelt wurden, haben wir auch die den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren, nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) und die verwässerten nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) je Stammaktie, die gemäß der SEC-Regulation G als nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen gelten, angegeben, da wir der Meinung sind, dass diese den Anlegern wertvolle Kennzahlen für unsere Performance bieten.

Nicht in den nicht auf GAAP basierenden operativen Erträgen/(Verlusten) enthalten sind: (i) realisierte und nicht realisierte Netto(gewinne)/-verluste aus Anlagen mit fester Laufzeit und gehaltenen Fonds, die direkt verwaltet werden und im Nettogewinn/(-verlust) enthalten sind, (ii) Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die wir die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt haben, (iii) Gewinn/(Verlust) aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften, falls zutreffend, (vi) Nettogewinne/(-verluste) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, falls zutreffend, (v) gegebenenfalls die steuerlichen Auswirkungen dieser Anpassungen und (vi) gegebenenfalls die Zurechnung des Anteils der Anpassungen auf die Minderheitsbeteiligungen. Wir haben die Auswirkungen der realisierten und nicht realisierten Netto(gewinne)/-verluste auf festverzinsliche Anlagen und Fonds, die direkt verwaltet werden, sowie der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die wir die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt haben, eliminiert, weil der beizulegende Zeitwert dieser Posten von einem Berichtszeitraum zum nächsten erheblichen Schwankungen unterliegt, die in erster Linie von den Marktbedingungen und der allgemeinen Wirtschaftslage bestimmt werden, und ihre Auswirkungen auf unsere Erträge daher nicht die Performance unseres Kerngeschäfts widerspiegeln. Falls zutreffend, haben wir die Auswirkungen der Gewinne/(Verluste) aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften und der Nettogewinne/(-verluste) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen eliminiert, da sie nicht die Performance unseres Kerngeschäfts widerspiegeln.

Wir glauben, dass diese nicht auf GAAP basierenden Maßnahmen es den Lesern unseres konsolidierten Jahresabschlusses ermöglichen, unsere Ergebnisse auf eine Weise zu analysieren, die besser auf die Art und Weise abgestimmt ist, in der unser Management unsere zugrunde liegende Performance misst. Wir glauben, dass die Angabe dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen, die von anderen Unternehmen möglicherweise anders definiert und berechnet werden, das Verständnis unseres konsolidierten Betriebsergebnisses verbessert. Diese Kennzahlen sollten nicht als Ersatz für die nach U.S. GAAP berechneten Kennzahlen betrachtet werden.

Überleitung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

Die den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren, nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) werden innerhalb unserer konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung durch Addition bzw. Subtraktion bestimmter Posten zu bzw. von dem den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren Nettogewinn/(-verlust), der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl, berechnet, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

Quartal zum 31. März 2020 2019 (ausgedrückt in Tausenden US-Dollar, ausgenommen Aktien- und je-Aktie-Daten) Den Stammaktionären von Enstar zurechenbare Nettogewinne/(-verluste) USD (516.821 ) USD 358.751 Anpassungen: Realisierte und nicht realisierte Netto(gewinne)/-verluste auf festverzinsliche Anlagen und Fonds, die direkt verwaltet werden (1) 283.385 (246.151 ) Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die wir die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt haben (58.237 ) 56.041 Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen (2) (27.074 ) 21.849 Anpassungen, die den Minderheitsbeteiligungen zuzurechnen sind (3) (17.495 ) 9.170 Den Stammaktionären von Enstar zurechenbare, nicht auf GAAP basierende operative Erträge/(Verluste) (4) USD (336.242 ) USD 199.660 Verwässerter Nettogewinn/(-verlust) je Stammaktie (5) USD (23,98 ) USD 16,57 Anpassungen: Realisierte und nicht realisierte Netto(gewinne)/-verluste auf festverzinsliche Anlagen und Fonds, die direkt verwaltet werden (1) 13,15 (11,37 ) Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die wir die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt haben (2,70 ) 2,59 Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen (2) (1,26 ) 1,01 Anpassungen, die den Minderheitsbeteiligungen zuzurechnen sind (3) (0,81 ) 0,42 Verwässerte, nicht auf GAAP basierende operative Erträge/(Verluste) je Stammaktie (4) (5) USD (15,60 ) USD 9,22 Gewichtete durchschnittliche umlaufende Stammaktien: Unverwässert 21.549.844 21.463.499 Verwässert 21.779.906 21.645.862





(1 ) Stellt die realisierten und nicht realisierten Nettogewinne und -verluste in Verbindung mit Wertpapieren mit fester Laufzeit, die in den Nettogewinnen/(-verlusten) enthalten sind, dar. Wertpapiere mit fester Laufzeit werden direkt in unserer Bilanz und auch innerhalb des Postens für direkt verwaltete gehaltene Fonds ausgewiesen. In Erläuterung 4 - „Anlagen“ des konsolidierten Jahresabschlusses, der in Punkt 1 unseres Quartalsberichts in Formular 10-Q enthalten ist, finden Sie weitere Informationen zu den realisierten und nicht realisierten Nettogewinnen und -verlusten. (2 ) Stellt eine Zusammenfassung des Steueraufwands oder -vorteils dar, der mit dem spezifischen Land verbunden ist, auf das sich die Vorsteuerberichtigung bezieht, berechnet zum anwendbaren Steuersatz des Landes. (3 ) Stellt die Auswirkungen der Anpassungen auf den Nettogewinn/(-verlust) dar, der den Minderheitsbeteiligungen der spezifischen Tochtergesellschaften, auf die sich die Anpassungen beziehen, zuzurechnen ist. (4 ) Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahl (5 ) Während einer Verlustphase wird bei der Berechnung des verwässerten Verlusts je Stammaktie der unverwässerte gewichtete Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien im Nenner verwendet, da die Einbeziehung potenziell verwässernder Wertpapiere einer Verwässerung entgegenwirken würde.

Warnhinweise

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Managementteam. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden, und keine Garantie für die künftige Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Insbesondere hat die sich entwickelnde COVID-19-Pandemie weltweit zu erheblichen wirtschaftlichen und finanziellen Turbulenzen sowie zu Unsicherheiten und Volatilität auf den Finanzmärkten geführt, was zu einem Rückgang des Marktwerts unserer investierten Vermögenswerte geführt hat. Aufgrund der globalen Unsicherheit können wir die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf unser Unternehmen derzeit nicht vorhersagen. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik „Risikofaktoren“ auf unserem Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 und auf dem Formular 10-Q für das Quartal zum 31. März 2020 entnommen werden. Diese Risikofaktoren gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Ungewissheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Wir gehen davon aus, dass die Ungewissheiten und die Volatilität an den Finanzmärkten den Wert unserer Anlagen weiterhin beeinflussen werden. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass die nicht realisierten Gewinne, die wir im Monat April 2020 in unserem Anlageportfolio verzeichnet haben, nicht durch realisierte oder nicht realisierte Verluste in unserem Anlageportfolio in der Bilanz unseres Geschäftsquartals zum 30. Juni 2020 oder danach aufgezehrt werden. Umfang, Dauer und Ausmaß der direkten und indirekten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ändern sich rasch und sind schwer vorhersehbar. Ebenso wie andere Unternehmen unserer Branche unterliegen wir wirtschaftlichen Faktoren wie Zinssätzen, Wechselkursen, Underwriting-Ereignissen, Regulierungen, Änderungen der Steuerpolitik, politischen Risiken und anderen Marktrisiken, die unsere Strategie, unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Ergebnisse beeinflussen können. Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Underwriting-Verluste, die mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen, basieren auf unseren Schätzungen der bis zum 31. März 2020 angefallenen Nettoverluste und Ausgaben für Verlustanpassungen. Angesichts der mit COVID-19 und seinen Auswirkungen verbundenen Ungewissheiten und der begrenzten Informationen, auf deren Grundlage unsere aktuellen Schätzungen vorgenommen wurden, können sich unsere vorläufigen Rückstellungen und die zugrunde liegende geschätzte Höhe der Schadensfälle und Kosten, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben, erheblich ändern.

Kontakt: Guy Bowker

Telefon: +1 (441) 292-3645