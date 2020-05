May 11, 2020 08:00 ET

May 11, 2020 08:00 ET

MONTRÉAL, 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV: XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, a annoncé aujourd’hui que M. Peter Bowie deviendra conseiller de son conseil d’administration et sa direction en matière de stratégie, de finance d’entreprise et de vérification. Il sera également nommé au conseil d’administration de la société lors de l’assemblée générale annuelle en juin.



M. Bowie est actuellement membre du conseil d’administration et du comité de vérification de Magna International Inc. Il apporte une expertise financière, un engagement envers l’excellence en matière de gouvernance et de vérification, une solide compréhension de la stratégie et du risque, ainsi qu’une vision détaillée de la dynamique politique et économique en Chine.

Il a été directeur général de Deloitte Chine de 2003 à 2008, associé principal et membre du conseil d’administration et du comité de direction de Deloitte Chine jusqu’à sa retraite en 2010. Avant cela, M. Bowie a été président de Deloitte Canada (1998-2000), membre du comité de direction de la société et membre du conseil d’administration et des comités de gouvernance de Deloitte International.

Il est un ancien membre du conseil d’administration de l’Association de gouvernance d’entreprise de l’Asie et a siégé à divers conseils d’administration dans le secteur privé et au sein d’organisations non gouvernementales.

M. Bowie est bachelier en commerce (Université St. Mary’s) et titulaire d’un MBA (Université d’Ottawa), et a reçu un doctorat honorifique (Université d’Ottawa). En outre, M. Bowie a suivi le programme de gestion avancée (Université Harvard) et est membre de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario, ainsi que de l’Australian Institute of Corporate Directors.

Citations :

« Je suis très heureux de rejoindre le conseil d’administration de Xebec à titre de conseiller. C’est une période charnière pour l’entreprise et j’ai hâte de lui offrir mon expertise pour l’aider à préparer sa prochaine étape de croissance. Après avoir passé ma carrière au sein de grandes organisations, j’ai été impressionné par ce que l’équipe a accompli jusqu’à présent. C’est le moment idéal pour m’impliquer et partager mon expérience avec l’équipe de direction avant-gardiste et le conseil d’administration dynamique de Xebec. »

– Peter Bowie

« C’est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à Peter Bowie dans l’équipe de Xebec. Alors que nous poursuivons notre mission de décarbonisation grâce aux gaz renouvelables, le parcours de M. Bowie en matière de vérification et de gouvernance d’entreprise sera d’une valeur inestimable pour notre conseil d’administration et notre équipe de direction. Son expérience au sein de grandes organisations telles que Deloitte et Magna International nous aidera à jeter des bases solides pour notre entreprise de technologies propres en pleine croissance. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec Peter. »

– Kurt Sorschak, Président et chef de la direction, Xebec Adsorption Inc.

Liens connexes :

https://www.xebecinc.com

https://www.magna.com/company/company-information/leadership-and-governance/board-of-directors/peter-g.-bowie

Pour de plus amples renseignements :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

1 450 979-8700 poste 5762

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implantée dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com .

Avertissement

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective (ci-après dénommées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et à des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à l’utilisation de termes tels que « planifie », « cherche », « s’attend », « estime », « entend », « anticipe », « croit », « pourrait », « probablement », ou des variations de ces termes, ou encore des déclarations stipulant que certains événements, actions ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront pris », « se produiront », « seront réalisés », ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant les futures dépenses d’investissements, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les performances économiques, l’endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives futures, mais aussi les attentes de la direction de Xebec à l’égard des informations relatives à l’entreprise ou au développement et à la croissance des activités de Xebec, impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient amener les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des facteurs et des incertitudes sur le plan commercial et économique, mais aussi à d’autres facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement, notamment les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, comme, entre autres, le dernier rapport de gestion annuel ou bien la dernière notice annuelle, déposés sur le site Web SEDAR (www.sedar.com). Par ailleurs, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs concernent, entre autres, la condition incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en conséquence de la pandémie de Covid-19, la capacité de Xebec de générer une croissance de revenus, l’accès de Xebec à d’autres options de financement et de crédit et aux capitaux, la capacité de Xebec de respecter tous ses autres engagements et plans commerciaux, le nombre limité de clients de Xebec, la perte potentielle d’employés clés, les changements dans l’utilisation des produits liés au prêt, la volatilité du cours des actions et d’autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse. En effet, rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués, ni même qu’ils se produiront. Sauf si la loi applicable l’exige, Xebec n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective en cas de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.