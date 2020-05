VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTCQB : SHRMF), une société des sciences de l’optimisation humaine concentrée sur l’application de nouveaux protocoles de traitement naturels mettant l’accent sur la médecine psychédélique afin de traiter un large éventail de troubles et de carences, a le plaisir d’annoncer qu’elle nomme le Dr Roger McIntyre au poste de chef de la direction, et ce, avec prise d’effet immédiate.



Le Dr Roger McIntyre est professeur de psychiatrie et de pharmacologie à l’Université de Toronto et chef de l’Unité de psychopharmacologie des troubles de l’humeur à l’Université Health Network de Toronto, au Canada. Le Dr McIntyre est également directeur général de la Brain and Cognition Discovery Foundation à Toronto, administrateur et coprésident du conseil consultatif scientifique de la Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA) à Chicago, en Illinois, professeur et boursier Nanshan à l’Université médicale de Guangzhou et professeur adjoint au Collège de médecine de l’Université de Corée. De plus, le Dr McIntyre est professeur clinique à l’Université médicale d’État de l’État de New York (SUNY) à Syracuse, New York, et professeur clinicien au Département de psychiatrie et de neurosciences à l’école de médecine de l’Université de Californie, située à Riverside, en Californie.

Le Dr McIntyre a eu la vision de mettre en œuvre et de développer le tout premier centre de traitement au Canada offrant des traitements à déclenchement rapide pour les personnes souffrant de troubles de l’humeur, le Canadian Rapid Treatment Center of Excellence (le « CRTCE »). Le CRTCE participe à l’application des connaissances (en utilisant la recherche scientifique existante pour améliorer les résultats de la dépression, du SSPT et des troubles liés à la consommation d’alcool et de substances [DPS]), la génération de connaissances (nouvelles recherches et développement), ainsi que l’application des connaissances (éduquer les fournisseurs de soins de santé à travers l’Amérique du Nord et le monde sur les nouveaux traitements à effet rapide pour le DPS).

Le CRTCE est le seul centre en Amérique du Nord et dans le monde à démontrer que les traitements à début rapide améliorent les résultats de santé en une à deux semaines et ramènent les gens au travail, ce qui est d’une importance énorme pour les individus ainsi que les payeurs dans le secteur privé.

Mon objectif principal en tant que chef de la direction est de faire de Champignon l’apothéose de la prestation de traitement intégré à la kétamine et de la commercialisation de nos propres PI concernant les traitements assistés par les psychédéliques. Avec l’infrastructure clinique, les actifs complémentaires et le capital humain que Champignon a acquis, je suis certain que nous fournirons des traitements qui changeront la vie des personnes souffrant de dépression, tout en récompensant notre base d’investisseurs par le fait même », a déclaré le Dr McIntryre. « J’ai été honoré en tant que professeur de psychiatrie et de pharmacologie à l’Université de Toronto, ainsi qu’en tant que professeur dans des universités aux États-Unis et en Asie et je dirige le plus grand réseau mondial de R&D clinique sur la dépression. Le CRTCE, que j’ai imaginé et mis en œuvre avec succès, est le premier centre clinique intégré et de R&D au monde portant sur la kétamine et les traitements psychédéliques et est identifié comme le centre scientifique le plus influent pour la recherche sur la dépression. »

Clarivate Analytics a nommé le Dr McIntyre l’un des « esprits scientifiques les plus influents au monde » chaque année, de 2014 à 2019. Le Dr McIntyre est largement considéré comme le psychiatre le plus reconnu au monde en ce qui concerne les troubles de l’humeur. Il possède une vaste expérience de collaboration avec des partenaires du secteur privé, y compris, mais sans s’y limiter, des entités de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie de l’assurance et de l’industrie des soins de santé au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Selon expertscape.com, une base de données de recherche professionnelle et un référentiel de revues médicales et de publications scientifiques qui classe objectivement les personnes et les institutions en fonction de leur expertise dans plus de 29 000 sujets biomédicaux, le Dr McIntyre est l’expert le mieux classé au monde en ce qui concerne la dépression.

Le Dr McIntyre a publié plus de 600 articles sur le thème des troubles de l’humeur ainsi qu’un grand nombre de livres et de chapitres, et il a prononcé des milliers de conférences à l’échelle nationale et internationale sur le thème des troubles de l’humeur.

« Nous sommes extrêmement heureux et chanceux de pouvoir amener le Dr McIntyre à bord en tant que PDG », a commenté Gareth Birdsall, directeur de Champignon. « Le Dr McIntyre est une sommité mondiale en matière de dépression et de troubles de l’humeur associés, ce qui se matérialise encore davantage par sa clairvoyance en fondant le premier traitement intégré des troubles de l’humeur au Canada et un centre de recherche intégré, le CRTCE. La capacité évidente du Dr McIntrye à exécuter et sa nature entrepreneuriale, ainsi que sa capacité démontrée à diriger et déléguer dans des organisations dynamiques et en croissance, représentent les compétences dont Champignon a besoin alors qu’elle se dirige vers l’expansion de son réseau de clinique nord-américaine et mûrit des initiatives de découverte de nouveaux médicaments. »

La société annonce également que Gareth Birdsall a démissionné de son poste de PDG mais maintiendra son poste d’administrateur de Champignon. La société tient à remercier M. Birdsall pour ses services tout au long de son mandat à titre de chef de la direction. De plus, la société annonce qu’elle envisage un changement de nom afin de mieux refléter ses divers secteurs d’activité et filiales opérationnelles.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d’une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d’anesthésiques et d’adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d’améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues. Dans le cadre d’un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, la société mène des études précliniques et d’éventuels essais cliniques sur l’homme, dans le but de démontrer l’innocuité et l’efficacité de l’association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de trauma crânien léger (TCL) avec un SSPT ou SSPT distinct. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : https://champignonbrands.com/ .

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dr Roger McIntyre

Président-directeur général

T : +1 (613) 967-9655

E : info@champignonbrands.com

POUR LES QUESTIONS PROVENANT DES INVESTISSEURS ANGLOPHONES :

Tyler Troup

Circadian Group

E : SHRM@champignonbrands.com

POUR LES COMMUNICATIONS EN FRANÇAIS DE CHAMPIGNON BRANDS :

Remy Scalabrini

Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : +1 (888) 585-6274

Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné et n’acceptent pas la responsabilité de l’exactitude ou de l’adéquation de cette version.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l’exception des déclarations de faits historiques, ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « planifier », « attendre », « projet », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « estimer » et d’autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peut » ou « se produira ». Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations à la date de leur déclaration et sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives y compris, mais sans s’y limiter, les retards ou les incertitudes avec les approbations réglementaires, y compris celle du CSE. Il existe des incertitudes inhérentes aux informations prospectives, y compris des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans d’affaires des marques Champignon décrits dans ce communiqué de presse entreront en vigueur selon les modalités ou les délais décrits dans les présentes. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l’exige. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont disponibles sur www.sedar.com.