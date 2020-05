May 11, 2020 10:08 ET

May 11, 2020 10:08 ET

Generalforsamlingen for Norsk Hydro ASA ble avholdt 11 mai 2020. Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk som følge av Covid-19.

Alle de foreslåtte postene på agendaen ble godkjent, ref innkallingen til generalforsamlingen som ble publisert 15 april 2020, inkludert:

Styret i Norsk Hydro ASA gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019. Fullmakten kan benyttes etter styrets skjønn og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021. Fullmakten er begrenset til et maksimalt utbytte på NOK 2,6 mrd., som tilsvarer NOK 1,25 per aksje.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og er tilgjengelig på www.hydro.com/generalmeeting.

