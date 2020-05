May 11, 2020 11:45 ET

Assemblée Générale Mixte (Modalités de mise à disposition des documents préparatoires)

Les actionnaires de Linedata Services sont informés que l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire se tiendra à huis clos le 16 juin 2020 à 15 heures 00, au siège social sis 27 rue d’Orléans, à Neuilly-sur-Seine (92200).

L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation à l'Assemblée, est publié dans le BALO du 8 mai 2020. Cet avis peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : http://fr.linedata.com/relations-investisseurs/assemblees-generales/

Les documents et informations relatifs à l'Assemblée seront, dans les délais légaux et selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, disponibles au siège social de la Société et consultables sur le site internet de la Société à l'adresse sus-indiquée.

Linedata Services – Société anonyme au capital de 6.625.726 euros – Siège social 27, rue d'Orléans – 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS Nanterre 414 945 089

Code ISIN : FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP

Linedata Services : Service Juridique - Assemblées - 01 73 43 70 10- aglinedata@linedata.com

Cap Value : Gilles Broquelet – 01 80 81 50 00 – info@capvalue.fr – www.capvalue.fr





