May 11, 2020 11:47 ET

JCDecaux remporte le contrat du mobilier urbain publicitaire de Bogota (Colombie) pour 15 ans

Paris, le 11 mai 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui que sa filiale colombienne (détenue à 75 % par JCDecaux et à 25 % par Caracol Television) a remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat du mobilier urbain publicitaire de la capitale de la Colombie, Bogota (la plus grande ville du pays avec 11 millions d’habitants), pour 15 ans.

Ce contrat porte sur la conception, l’installation, l’entretien et la maintenance de plus de 6 000 mobiliers urbains apportant un service public : abribus, mobiliers d’information digitaux destinés à renforcer l’attractivité culturelle et touristique de Bogota - grâce à des plans, informations, calculs d’itinéraires, etc - et arrêts de bus, tous créés sur mesure pour embellir la ville. Leur installation étant prévue de 2021 à 2024, JCDecaux commencera par commercialiser les faces des 3 310 abribus existants en juillet 2020.

La conception de ces mobiliers, basée sur de fortes valeurs environnementales, optimise leur performance énergétique tout en garantissant une exploitation responsable durant toute la durée du contrat. Des abribus seront équipés de toits photovoltaïques et de LED pour réduire leur consommation électrique jusqu’à 60%. Le choix de matériaux résistant à la corrosion et recyclables, tel que l’acier, l’aluminium ou le verre, assurera leur qualité à long terme. Enfin, la flotte automobile de JCDecaux sera composée de véhicules à l’impact environnemental bas. En proposant ses solutions les plus innovantes, JCDecaux réaffirme son engagement à améliorer la qualité de vie en ville, en ligne avec l’objectif de Bogota de devenir une des capitales les plus durables du continent.

Grâce à ce contrat, JCDecaux exploitera plus de 3 300 faces publicitaires de mobilier urbain à Bogota et plus de 5 200 en Colombie. Le Groupe continue ainsi de renforcer sa position de numéro un du mobilier urbain publicitaire dans le pays, troisième marché publicitaire d’Amérique Latine. Présent dans huit des plus grandes villes de Colombie, JCDecaux offre aux annonceurs une présence nationale inégalée en mobilier urbain, en plus de son portefeuille grand format (plus de 105 dispositifs) et sa présence à l’aéroport international de Bogota.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par la capitale et plus grande ville de Colombie, Bogota, comme partenaire de son programme de mobilier urbain. La ville et ses habitants bénéficieront d’abribus de grande qualité et durables ainsi que de services très innovants comme les mobiliers d’information digitaux. Forts de nos sites premium et de notre couverture publicitaire élargie, nous répondrons efficacement aux besoins des marques et à leurs stratégies de communication tout comme aux attentes de la ville de Bogota.

Numéro un du mobilier urbain en Colombie, notre filiale occupe une position stratégique dans le pays. Ce contrat renforce également notre présence dans les plus grandes villes d’Amérique Latine, dont São Paulo, Mexico, Rio de Janeiro, Lima, Santiago et, désormais, Bogota, ainsi que notre position de numéro un, en Amérique latine, de la communication extérieure. »

Chiffres clés

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€

Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

Direction de la Communication : Agathe Albertini

+33 (0) 1 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

+33 (0) 1 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com

