Anteuil, le 11 mai 2020



Cher (Chère) Actionnaire,





Comme autorisé par l’ordonnance n° 2020-321, le Conseil d’administration a pris la décision de réunir l’Assemblée Générale annuelle du 5 juin 2020 à huis clos. Cela signifie que, à titre exceptionnel, notre Assemblée Générale ne se réunira pas physiquement au siège social.

Cependant, nous vous invitons à exercer vos droits d’actionnaires en participant au vote des résolutions.

Nous vous invitons à vous référer à la rubrique dédiée de notre site internet : www.delfingen.com, rubrique Finance > Espace actionnaires.



En plus des documents et renseignements préparatoires à cette Assemblée, et afin de vous aider à exercer votre droit de vote, la Société a mis à disposition plusieurs documents explicatifs supplémentaires.



Pour toute question, n’hésitez pas à composer le 06 71 92 06 81 (Direction Juridique), ou à nous envoyer un courriel à l’adresse courriel “actionnaires@delfingen.com”.





