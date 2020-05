Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Article L233-8-II du Code du Commerce

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Place de cotation : Euronext Growth

Code ISIN : FR0010246322

Date Nombre de titres composant le capital en circulation Nombre total de droits de vote Total brut (1) Total net (2) 30 avril 2020 1 684 198 2 235 986 2 219 773

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote “théoriques”) sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

