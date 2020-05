May 11, 2020 12:54 ET

Paris, le 11 mai 2020

HOPSCOTCH GROUPE

Avis de mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel relatif à l'exercice 2019

Le document d’enregistrement universel relatif à l'exercice 2019 a été déposé auprès de l'AMF le 11 mai 2020. Il est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org ). Il est également disponible en téléchargement sur le site de la société www.hopscotchgroupe.com et tenu à disposition au siège social de la société.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel relatif à l’exercice 2019:

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions ;

Le rapport financier annuel relatif à l’exercice 2019.

Le chapitre 3 « Facteurs de Risques », en particulier le facteur de risques intitulé « Risques liés au Covid 19 » et le « Risque de liquidité » qui évoque le recours du groupe aux prêts garantis par l’Etat dont l’instruction est en cours, ainsi que le chapitre 10 « Informations sur les tendances », tiennent compte de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, notamment en évoquant le risque de ralentissement économique résultant d’une crise sanitaire comme celle-ci.

Cette épidémie aura un impact sur l’activité́ du Groupe qu’il n’est pas possible d’estimer avec précision à la date du dépôt de ce document d’enregistrement universel. Cet impact dépendra de multiples facteurs, et notamment pour tous les métiers du Groupe, de l’étendue et de la durée de l’épidémie, des mesures de prévention et d’accompagnement décidées par les gouvernements des pays concernés. Plus spécifiquement, l’impact du Covid‐19 dépendra, s’agissant des activités de l’événementiel, de la durée d’interruption des manifestations et de leurs modalités de mise en place une fois qu’elles seront à nouveau autorisées.

