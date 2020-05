May 11, 2020 16:30 ET

NEW YORK , 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS).

Chers actionnaires,

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, il a été décidé de tenir l’assemblée générale mixte de la société le 29 juin 2020 à 9h, heure locale, au siège social de cette dernière : 8, rue de la Croix Jarry, 75013 Paris, à « huis-clos », c’est-à-dire hors la présence des actionnaires.

Le Vote

Dans ces conditions, nous vous invitons à voter à distance, avant la tenue de l’assemblée générale, soit en votant par correspondance, soit en donnant mandat au président, dans chaque cas en cochant les cases prévues à cet effet sur le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.



Exceptionnellement, nous vous invitons à ne pas donner pouvoir à un tiers pour vous représenter à l’assemblée dans la mesure où celle-ci se tiendra hors la présence physique des actionnaires et donc des tiers mandataires éventuels, et à privilégier le vote par correspondance ou à donner pouvoir au président.

Compte-tenu de l’incertitude entourant les délais postaux dans les circonstances actuelles, il est recommandé aux actionnaires de recourir, lorsque que cela est possible, aux moyens de communication électroniques dans le cadre de leurs démarches et communications relatives à cette assemblée générale.

Pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, soit par courrier à l'aide de l'enveloppe prépayée jointe à la convocation, soit par courriel à l’adresse suivante agm@cellectis.com au plus tard le 26 juin 2020.

Pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé par celui-ci soit par courrier à l’adresse suivante :

Société Générale - Service assemblées – 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3, soit par courriel à l’adresse suivante agm@cellectis.com au plus tard le 26 juin 2020.

Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à la Société Générale via l’intermédiaire financier de l’actionnaire, à l’une des adresses indiquées ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 23 juin 2020.

Ne seront pris en compte que les formulaires de vote ou de procuration dûment remplis parvenus à la Société Générale, à l’une des adresses indiquées ci-dessus, trois jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 26 juin 2020 au plus tard, et accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités, pour les actions au porteur.

Demandes d’inscription de projets de résolution ou de points à l’ordre du jour

Les demandes d’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour de l’assemblée remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105, R. 225-71 et R. 225-73 du Code de commerce, présentés par des actionnaires, doivent, conformément aux dispositions légales, parvenir à Cellectis, 8, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante agm@cellectis.com , au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée.

Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 susvisé. En outre, l’examen par l’assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée.

Les textes des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne sur le site de la Société www.cellectis.com dès lors qu’ils remplissent les conditions précitées.

Questions écrites

Tout actionnaire peut également formuler une question écrite. Ces questions devront être adressées :

au siège social 8, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au président du conseil d’administration,

à l’adresse électronique suivante : agm@cellectis.com ,

au plus tard quatre jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit le 23 juin 2020, accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Par ailleurs, dans la mesure où l’assemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires, il est rappelé que les actionnaires ne pourront pas poser de questions orales ou proposer des résolutions nouvelles pendant l’assemblée générale. Toutefois, les questions écrites des actionnaires qui sont envoyées à la Société après la date limite prévue par les dispositions réglementaires mais avant l’assemblée générale via l’adresse électronique agm@cellectis.com seront traitées dans la mesure du possible.

Les réponses seront mis en ligne sur le site de la Société www.cellectis.com .

