May 11, 2020 18:05 ET

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a aujourd’hui tenu en ligne son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires. Barry Perry, président et chef de la direction, y a présenté les résultats financiers de 2019 et du premier trimestre de 2020, et y a parlé des répercussions de la COVID-19 sur la Société.



En 2019, Fortis a dégagé un excellent bénéfice net d’environ 1,7 milliard de dollars, a réalisé des dépenses en immobilisations de 3,8 milliards et a augmenté pour une 46e année consécutive son dividende annuel par action ordinaire. Pendant l’assemblée, Fortis a confirmé qu’elle maintenait sa stratégie à long terme, son programme d’immobilisations sur cinq ans de 18,8 milliards de dollars et une croissance annuelle moyenne de son dividende de 6 % jusqu’en 2024.

« La distribution d’énergie, le leadership local, la diversité géographique et réglementaire : c’est ça, Fortis, a fait valoir Barry Perry, président et chef de la direction. Ces priorités font de nous une entreprise aux reins financiers et à la direction stratégique solides, tout en donnant aux services publics les moyens d’innover et de croître. De plus, elles réduisent les risques commerciaux et nous donnent un avantage concurrentiel durable qui favorise la croissance à long terme de notre titre. »

M. Perry a en outre fait le point sur la réaction de Fortis à la pandémie de COVID-19. La Société et ses services se conforment rigoureusement aux directives des autorités de santés locales; environ la moitié de ses 9 000 employés travaillent sur le terrain pour distribuer de l’énergie, tandis que l’autre moitié travaille de la maison. Afin d’assurer une distribution d’énergie fiable à ses clients, Fortis a mis en place des mesures de sécurité additionnelles pour les employés sur le terrain.

Qui plus est, Barry Perry a dévoilé le projet Community Matters, par lequel Fortis offrira un soutien financier immédiat totalisant 500 000 $ à 20 organismes à but non lucratif qui sont aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador.

En tout et pour tout, les entreprises de la famille Fortis de toute l’Amérique du Nord ont jusqu’ici annoncé des dons de 4,5 millions de dollars pour aider les collectivités à se relever de la pandémie.

« En redonnant aux organismes de première ligne en cette période si critique, nous aidons les familles à surmonter les embûches de la pandémie, explique M. Perry. Il fait chaud au cœur de voir la famille d’entreprises de Fortis agir en leaders dans leurs milieux. »

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,8 milliards de dollars en 2019 et d’un actif de 57 milliards de dollars au 31 mars 2020. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com , le www.sedar.com ou le www.sec.gov .

Renseignements



Demandes des investisseurs

Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248 946-3572

samaimo@fortisinc.com



Demande des médias

Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis Inc.

709 737-5323

media@fortisinc.com

MISE EN CONTEXTE



FORTIS INC. FAIT DON DE 500 000 $ POUR AIDER LA POPULATION

DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19

Le 7 mai 2020, Fortis a dévoilé le projet Community Matters, par lequel elle offrira un soutien financier immédiat totalisant 500 000 $ à 20 organismes à but non lucratif qui sont aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ci-dessous figure la liste des organismes en question.

6 mai 2020

A Dollar A Day Conformément à ses principes directeurs, la fondation A Dollar A Day cerne et comble les besoins d’organismes crédibles et novateurs partout au pays qui ont une feuille de route éprouvée en prestation de services de première ligne en santé mentale. Fortis fera un don au fonds d’urgence pour la COVID-19 de la fondation, qui est toujours prête à aider les héros du quotidien où et quand ils en ont le plus besoin. Grâce à ce don, ceux qui aujourd’hui se donnent corps et âme pour nous, nos familles et nos collectivités pourront demain retrouver une vie normale et nous aider à y arriver nous aussi. Association des nouveaux Canadiens L’Association des nouveaux Canadiens est un organisme à but non lucratif qui offre des services d’aide à l’établissement, d’apprentissage linguistique et de recherche d’emploi à plus de 1 500 nouveaux arrivants aux quatre coins de Terre-Neuve-et-Labrador. Le don de Fortis aidera l’association à veiller à ce que les familles de réfugiés aient accès à des ressources numériques vitales, puissent continuer leur apprentissage linguistique en ligne et soient en mesure de garder le contact avec leur communauté. Grands Frères Grandes Sœurs L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs crée des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes. Grâce au don de Fortis, l’organisme pourra continuer à repérer les jeunes les plus vulnérables pour leur offrir ses services, et à s’attaquer, par des relations de mentorat vitales, au problème pressant qu’est l’isolement social. Choices for Youth Depuis 30 ans, Choices for Youth vient en aide aux jeunes de 16 à 29 ans, pour qui les besoins sont actuellement criants en matière de conservation du logement, d’accès aux services en santé mentale et de réponse aux besoins de base comme l’alimentation et les soins médicaux. Le don de Fortis aidera l’organisme à offrir un soutien constant aux jeunes pendant qu’il compose avec l’urgence de santé publique et trouve le nouveau cours normal de ses activités, programmes et services. Community Food Sharing Association La Community Food Sharing Association coordonne l’approvisionnement en nourriture de 54 banques alimentaires partout à Terre-Neuve-et-Labrador. Le don de Fortis aidera grandement l’association à l’heure où les banques alimentaires sont d’autant plus sollicitées à cause de la pandémie. First Light Depuis l’arrivée de la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador, First Light est aux prises avec des défis singuliers qui ont des retombées non seulement sur son fonctionnement, mais aussi sur la sécurité alimentaire de la population, la capacité de celle-ci à se loger, le soutient offert en situation de crise et les programmes communautaires. First Light répond aux besoins de ses membres en continuant à fournir ses services essentiels, en fournissant des programmes et du soutien culturel par voie virtuelle, et en offrant un nouveau programme de livraison d’aliments et de produits de soins personnels. Le don de Fortis servira à financier ces programmes ainsi que la distribution de fournitures traditionnelles (matériel de fabrication de tambours, remèdes sacrés pour la purification, matériel d’artisanat, etc.), lesquelles permettent une connexion culturelle et spirituelle cruciale en cette période sans précédent. Iris Kirby House Œuvrant à St. John’s, à Carbonear et dans les environs, Iris Kirby House offre aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale des programmes d’aide, une ligne de crise ouverte en tout temps et un refuge d’urgence et de seconde étape. Le don de Fortis aidera l’organisme à offrir ses services à cette clientèle vulnérable. Jimmy Pratt Memorial Outreach Centre Ouvert depuis janvier 2002, le Jimmy Pratt Memorial Outreach Centre est administré uniquement par des bénévoles et un employé à temps partiel. Il offre ses services au centre-ville de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, où il favorise la santé physique, mentale et émotionnelle des gens qui se retrouvent dans différentes situations de crise et sont incapables de surmonter les épreuves du quotidien. Le don de Fortis aidera l’organisme à servir plus de 240 repas par semaine et à offrir un environnement accueillant à tous ceux qui se présentent sur place. Kids Eat Smart Foundation Newfoundland and Labrador Chaque jour de classe, la Kids Eat Smart Foundation sert gratuitement plus de 31 000 repas aux enfants de Terre-Neuve-et-Labrador. Quand les écoles ont fermé leurs portes à cause de la COVID-19, l’organisme savait que le besoin en repas était criant. Beaucoup d’enfants déjeunaient à l’école, et il y en avait aussi qui y dînaient ou qui prenaient une collation après les classes grâce aux programmes Homework Haven un peu partout dans la province. L’organisme savait aussi que le garde-manger chez les enfants et les familles les plus vulnérables était vide. Grâce au don de Fortis, il pourra distribuer de la nourriture et, surtout, faire en sorte que les enfants en situation d’insécurité alimentaire aient quelque chose à manger en cette période d’incertitude. Jeunesse, J’écoute Jeunesse, J’écoute offre des soins en santé mentale à distance partout au pays. Le don de Fortis assurera l’accès au service d’aide par téléphone et par texto partout à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour obtenir de l’aide sans frais, en toute confidentialité et à toute heure du jour pendant la pandémie, les jeunes peuvent composer le 1 800 668-6868 ou envoyer le mot PARLER au 686868. Les adultes peuvent quant à eux envoyer le mot MIEUX au 741741. Mallard Cottage Situé dans le village pittoresque de Quidi Vidi, à St. John’s, le restaurant Mallard Cottage est fier de faire équipe avec les Centres communautaires d’alimentation du Canada (CCAC) dans le cadre de l’initiative Made with Love. Le don de Fortis permettra au Mallard Cottage de travailler avec The Gathering Place et les CCAC pour fournir 2 500 repas aux personnes les plus vulnérables pendant la pandémie. L’équipe du Mallard Cottage utilisera le restaurant pour aider directement The Gathering Place à répondre à la demande croissante en repas authentiques, santé et bien préparés. Université Memorial Étant la seule université de Terre-Neuve-et-Labrador, l’Université Memorial a un devoir particulier envers les résidents de la province, et a le privilège de réunir étudiants, enseignants et employés du Canada et d’ailleurs dans une optique de respect mutuel, de compréhension culturelle et de relations authentiques. Nombre des étudiants de l’établissement connaissent actuellement des difficultés importantes en raison de la pandémie mondiale. Le don de Fortis permettra d’offrir une aide financière à ceux aux prises avec des défis exceptionnels et en situation de crise personnelle; la priorité sera donnée aux étudiants ayant des enfants qui ne peuvent subvenir aux besoins de leur famille parce qu’ils ont perdu leur emploi, à ceux qui souffrent de problèmes mentaux ou physiques, et à ceux qui sont en situation de précarité résidentielle ou alimentaire en raison de la crise. Murphy Centre Le Murphy Centre offre depuis 33 ans un programme scolaire innovateur et des services d’orientation professionnelle dans la région métropolitaine de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Entre autres défis que pose la COVID-19 aux quelque 800 participants, il y a celui de la santé mentale sous ses nombreuses facettes. Grâce au don de Fortis, le centre pourra renforcer sa capacité technologique pour aider les participants à respecter les exigences de leur formation et à faire les tâches relatives à leur carrière, ce qui permettra de réduire l’anxiété causée par l’absence d’équipement et d’accès à distance. Croix-Rouge canadienne La pandémie de la COVID-19 met en évidence la nécessité pour la Croix-Rouge d’innover, d’ajuster ses formations et d’utiliser davantage la technologie pour que ses bénévoles puissent continuer à offrir une aide d’urgence partout en province, même s’ils ne peuvent pas être en contact physique direct avec les personnes dans le besoin. Le don de Fortis aidera l’organisme à s’adapter à la réalité changeante et aux répercussions de celles-ci sur ses mesures d’urgence et la préparation connexe partout à Terre-Neuve-et-Labrador. SeniorsNL Organisme d’information et d’aiguillage qui encourage et favorise le bien-être et l’indépendance des aînés partout à Terre-Neuve-et-Labrador, SeniorsNL aide ceux-ci et leurs aidants à choisir des programmes et des services de façon éclairée. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, SeniorsNL reçoit une quantité accrue de questions sur la nourriture et sa livraison et sur la hausse de l’isolement et de la solitude, du fait que de nombreux aînés ne peuvent plus avoir de contacts physiques avec leur famille. Les aînés qui vivent sous le seuil de la pauvreté ou tout juste au-dessus sont les plus durement touchés, car chaque dollar qu’ils doivent dépenser pour subvenir à leurs besoins de base ne peut servir à autre chose. Le don de Fortis aidera à combler tous ces besoins, et plus encore. Stella’s Circle Stella’s Circle utilisera le don de Fortis pour s’adapter à la COVID-19, ce qui comprend une mise à jour technologique qui permettra à l’organisme de garder le contact avec les participants et d’offrir des services de consultation en ligne. Les participants pourront demeurer en contact, accéder à des services en ligne (comme Bridge the gApp) et suivre l’évolution de la pandémie. Stella’s Circle se servira aussi des fonds pour pallier la hausse importante des coûts du nettoyage en profondeur quotidien de l’Emmanuel House, du Naomi Centre et du Hungry Heart Café, et pour garantir la sécurité alimentaire des participants tout au long de la pandémie. The Gathering Place The Gathering Place est un centre de santé communautaire de quartier défavorisé qui offre des soins primaires aux personnes les plus marginalisées de la société. Réunissant 1 800 bénévoles, employés et partenaires, l’organisme offre une gamme complète de services de santé et de services sociaux à 2 600 personnes, sept jours par semaine. Le don de Fortis aidera à remplir cette mission, menée auprès de clients qui souffrent de problèmes mentaux ou physiques chroniques, qui sont en situation d’itinérance ou de précarité résidentielle, qui ont des dépendances ou qui sont isolés socialement. Armée du Salut L’Armée du Salut continue à se mobiliser et à répondre aux besoins découlant de la COVID-19. Le don de Fortis l’aidera à acheter un nouveau véhicule dédié aux services aux sinistrés pour pouvoir intervenir rapidement dans l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. L’organisme a pour mission d’aider la population dans les collectivités touchées par une urgence ainsi que les premiers répondants dans toute la province. Il aide entre autres les travailleurs essentiels tels que les camionneurs, qui livrent des produits essentiels. Le nouveau véhicule accroîtra de bien de façons la capacité à servir de l’Armée du Salut. Thrive Thrive aide les personnes vulnérables à réaliser leur plein potentiel et les organismes de services sociaux à se renforcer. Le don de Fortis lui permettra de répondre aux besoins croissants des participants en matière d’accès aux fournitures de base (nourriture, produits d’hygiène) et à la technologie, et de pallier la hausse des coûts associés à la livraison quotidienne de ces produits dans toute la région métropolitaine de St. John’s. Thrive se servira aussi d’une partie des fonds pour offrir un soutien additionnel en matière de santé mentale et de dépendances, vu les craintes importantes du personnel quant aux répercussions de la pandémie chez les personnes ayant de tels problèmes. Waypoints Waypoints fournit soutien et services aux familles, aux enfants et aux jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador depuis plus de 40 ans. Par son programme de soutien, l’organisme mobilise les familles en mettant l’accent sur leurs forces et leur point de vue pour les aider à surmonter les embûches. Le don de Fortis facilitera l’accès à des ressources pratiques et nécessaires en cette période des plus difficiles, et sera grandement utile à la clientèle qui en a le plus besoin, soit les familles.