美国马萨诸塞州北芮丁市, May 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 泰瑞达 (NASDAQ:TER) 今日宣布其在中国制造的第10000台测试系统已完成发货。自2007年以来，泰瑞达实施本地采购政策，选定优质的中国供应商合作伙伴，为生产世界级的测试机台打下坚实基础。



截至今日，超过六成的泰瑞达自动测试设备（ATE）解决方案是中国制造的，其中包括泰瑞达UltraFLEX 与FLEX系列，J750和工业电路板测试，上述测试系统被广泛应用于模拟、数字、数模转换等集成电路测试环节中。

“我们很荣幸能与泰瑞达合作，共同实现这一制造里程碑。”伟创力工业业务总裁Nathan Vince提到：“半导体测试机台是极其复杂的，它在验证芯片是否满足严格的温度控制和精度要求方面发挥着至关重要的作用。伟创力采用先进的生产技术和精确的跟踪手段，确保泰瑞达测试机台以最高质量实现发货。”

“2007年与伟创力建立合作伙伴关系，是泰瑞达业务增长的一个关键因素。伟创力对质量和效率的承诺，缩短了泰瑞达的供应链，并使我们能够从容应对迅速增长的市场需求。随着半导体产业在中国的逐步发展，在本地拥有制造业将获得额外的优势。”泰瑞达半导体测试部门总裁Greg Smith 指出：“我们感谢伟创力给予的业务支持，并期待着在未来继续加强双方的合作关系。”

了解更多泰瑞达测试机台信息，请访问 www.teradyne.com 或联系您当地泰瑞达销售办事处。

关于泰瑞达

泰瑞达 (NASDAQ:TER)以更快的速度向市场推出诸如智能设备，救生医疗设备和数据存储系统等高质量的创新产品。其对于半导体、电子系统、无线设备等先进测试解决方案，可以确保产品按照设计标准运行。泰瑞达的工业自动化产品包括可协作的移动机器人，能够帮助各种规模的制造商提高产能并且降低成本。2019年泰瑞达的营收达23亿美元。如今，泰瑞达在全球拥有5500名员工。更多信息，请访问 teradyne.com 官网。 Teradyne®是Teradyne, Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。