May 12, 2020 01:00 ET

BOSTON, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , le principal prestataire de solutions de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise multinationale japonaise Sumitomo Chemical va améliorer son système de gestion de la propriété intellectuelle (PI) en migrant vers la plateforme AQX d'Anaqua.

Sumitomo Chemical, un fabricant de produits pétrochimiques, de produits chimiques organiques, de produits chimiques liés à l'informatique, de produits agrochimiques et de produits pharmaceutiques, a choisi Anaqua pour remplacer son système de gestion de la PI. La société tirera profit de la dernière version du logiciel AQX d'Anaqua en vue de rationaliser l'ensemble du cycle de gestion de la PI, de la création innovante et ses services de paiement des annuités des brevets. Les services et logiciels entièrement intégrés de la plateforme aideront Sumitomo Chemical à unifier ses processus de gestion des marques commerciales et des brevets à l'échelle internationale, tandis que ses capacités de prévision et d'analyse des données de PI en temps réel aideront la société à améliorer sa stratégie de PI.

« Nous sommes ravis d'accueillir une autre société japonaise de premier plan au sein de la communauté de clients d'Anaqua et de fournir des services et logiciels intégrés qui lui permettront de gérer sa stratégie et ses opérations de PI de façon globale », a déclaré Bob Romeo, PDG d'Anaqua. « Sumitomo Chemical s'est imposée comme l'une des sociétés les plus innovantes de son secteur et AQX aidera les gestionnaires de portefeuille de PI chez Sumitomo Chemical à maximiser la valeur des actifs de PI de l'organisation. »

À propos d'Anaqua

Anaqua est un fournisseur haut de gamme de solutions de gestion de la propriété intellectuelle (PI) et de l'innovation intégrées de bout en bout, servant plus de 50 % des 25 plus grands déposants de brevets des États-Unis, plus de 50 % des 25 plus grandes marques mondiales et un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et avant-gardistes. Le siège mondial de la société est basé à Boston, avec des bureaux en Europe et en Asie. La plateforme de PI d'Anaqua est utilisée par près d'un million de dirigeants, d'avocats, de juristes et d'innovateurs spécialisés dans la PI à l'échelle mondiale. Sa suite de solutions associe les meilleures pratiques avec des services technologiques et d'analyse des big data pour créer un environnement intelligent unique, conçu pour étayer la stratégie de PI, permettre la prise de décisions en matière de PI et rationaliser les opérations de PI. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site anaqua.com .

À propos de Sumitomo Chemical

Sumitomo Chemical Company est un fabricant de produits chimiques mondial fondé en 1914. L'organisation opère par le biais des segments suivants : produits chimiques de base, produits pétrochimiques et plastiques, produits chimiques liés à l'informatique (TI), produits de santé et de phytotechnie, produits pharmaceutiques et d'autres. Pour tout complément d'information, rendez-vous à l'adresse sumitomo-chem.co.jp/english/