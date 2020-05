May 12, 2020 01:00 ET

EEZY OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 12.5.2020 KLO 8.00

Eezy Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2020: Koronakriisiin sopeutuminen alkanut hyvin

Tammi–maaliskuu 2019

Liikevaihto oli 55,1 milj. euroa (28,4 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2019). Liikevaihto kasvoi 94,3 %.

Käyttökate oli 2,8 milj. euroa (2,8), laskua 0,4 %.

Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (2,1), laskua 53,0 %.

Oikaistu käyttökate oli 2,8 milj. euroa (2,9), laskua 3,6 %.

Oikaistu liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (2,2), laskua 55,7 %.

Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,08) osakkeelta.

Koronakriisi on vaikuttanut liiketoimintaan negatiivisesti.

Näkymät vuodelle 2020

Eezy on 20.3.2020 päättänyt luopua aiemmin julkistetusta tulosennusteesta koronakriisin takia eikä ole määrittänyt uutta tulosennustetta vuodelle 2020. Tulosennuste annetaan, kun yhtiöllä on paremmat edellytykset arvioida koronavirus-epidemian kokonaiskestoa ja vaikutusten laajuutta.

Avainluvut

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 1–3/2020 1–3/2019 Muutos % 1–12/2019 Liikevaihto 55,1 28,4 94,3 % 169,8 Käyttökate 2,8 2,8 -0,4 % 12,6 Käyttökateprosentti, % 5,1 % 9,9 % - 7,4 % Liikevoitto 1,0 2,1 -53,0 % 8,0 Liikevoittoprosentti, % 1,8 % 7,4 % - 4,7 % Oikaistu käyttökate 2,8 2,9 -3,6 % 16,4 Oikaistu käyttökateprosentti, % 5,0 % 10,1 % - 9,6 % Oikaistu liikevoitto 1,0 2,2 -55,7 % 11,8 Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1,7 % 7,6 % - 6,9 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,02 0,08 - 0,25 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,02 - - 0,25 Nettovelka / oikaistu käyttökate 2,9 x 1,8 x - 2,7 x Ketjuliikevaihto 78,6 56,1 40,2 % 288,8

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Kehitystyötä koronasta huolimatta

Olemme lähteneet vuoteen 2020 voimakkaassa kehitysmoodissa rakentamaan uutta Eezyä. Alkuvuoden aikana olemme saaneet paljon aikaan, vaikka koronavirus onkin alkanut vaikuttaa meihin ja asiakkaisiimme negatiivisesti.

Koronaviruksen vaikutukset alkoivat näkyä maaliskuun alussa, mutta vaikutusten kokoluokka kasvoi merkittävästi maaliskuun puolivälissä, kun valtion asettamat rajoitukset alkoivat vaikuttaa asiakkaisiimme. Korona heikentää merkittävästi taloudellista suoritustamme tänä vuonna sekä liikevaihdon että tuloksen osalta.

Koronan vaikutus tuntuu etenkin Horeca-sektorilla, joka muodosti viime vuonna noin neljänneksen proforma-liikevaihdostamme. Kun ravintolat on suljettu viranomaismääräyksin ja isot tapahtumat on peruttu, on Horeca-sektorin liiketoimintamme supistunut hyvin merkittävästi. Teollisuuden ja rakentamisen puolella vaikutukset ovat olleet toistaiseksi pienempiä, mutta kriisin pitkittyminen ja talouden supistuminen alkanee kasvattaa negatiivisia vaikutuksia sielläkin. Toisaalta kaupan alalla olemme jopa nähneet ajoittaista kysynnän lisääntymistä elintarvikekaupan puolella.

Olemme sopeutuneet koronaan muuttamalla toimintatapojamme aikaisempaa enemmän etätyötä suosivaksi varmistaaksemme toimintamme jatkumisen mahdollisimman häiriöttömästi. Taloudellisen suorituskykymme varmistamiseksi olemme ryhtyneet koko henkilöstöä koskeviin lomautuksiin, joilla sopeutamme kustannusrakennettamme vastaamaan kunkin sektorin tämänhetkistä liiketoiminnan laajuutta.

Emme vielä tiedä kuinka pitkään kriisi kestää, kuinka syvän taantuman tai laman se aiheuttaa, ja kuinka nopeaa on kriisin jälkeinen talouden toipuminen. Haluamme kuitenkin olla täydessä iskuvalmiudessa talouskasvun taas käynnistyessä.

Niinpä korona ei ole pysäyttänyt kehitystoimenpiteitämme, vaan kehitämme Eezyä kuluvan vuoden aikana monin tavoin.

Käynnistimme viime vuoden lopussa brändiuudistuksen ja alkuvuoden aikana olemme vieneet sitä eteenpäin, mikä näkyy niin yritys- kuin työntekijäasiakkaillemme kaikkialla Suomessa. Olemme myös edistyneet hyvin tietojärjestelmiemme yhtenäistämisessä ja tavoitteemme on saada tärkeimmät järjestelmämme yhtenäistettyä tämän vuoden aikana. Olemme edistyneet synergiatavoitteissamme ja esim. konsernin toimihenkilöiden henkilökulut ovat pienentyneet selvästi.

Henkilöstöpalveluiden liiketoiminta-alueella olemme tehneet uusia päänavauksia. Olemme esim. käynnistäneet urheilijoille suunnatun henkilöstövuokrausyksikön Eezy Unitedin. Tuomme myös uusia digitaalisia palvelukanavia työntekijäasiakkaillemme.

Ensimmäisellä neljänneksellä IFRS-liikevaihtomme kasvoi 94 % tehtyjen yritysostojen ansiosta ja oli 55,1 milj. euroa. Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa. Toteutuneesta kasvusta huolimatta emme ole tyytyväisiä volyymin ja tuloksen kehitykseen. Markkinat ovat hidastuneet kaikilla toimialoillamme, emmekä saavuttaneet tavoitteitamme. Henkilöstöpalveluissa ensimmäinen neljännes on normaalisti vuoden heikoin. Osa korkean lisäarvon liiketoiminnoistamme, kuten organisaatioiden kehittäminen, painottuu loppuvuoteen. Neljänneksen aikana jatkoimme brändiuudistustamme ja loppupuolella aloitimme sopeutustoimenpiteet koronan osalta.

Keväästä ja kesästä tulee varmasti vaikea, kun asiakkaidemme liiketoiminta on häiriintynyt koronan takia. Horeca-sektorin käynnistyminen lähes pysähdyksistä voi viedä aikaa, ja teollisuudessa negatiiviset muutokset voivat kasvaa kesän ja syksyn aikana. Työvoiman maahantuonti voi pysyä vaikeana.

Tilanne luo meille myös mahdollisuuksia. Korona voi muuttaa kulutuskysyntää tavoilla, joita emme vielä tiedä. Yleinen epävarmuus ja "uusi normaali" voi lisätä asiakkaiden kiinnostusta joustavaan työvoimaan. Heikentyvä työllisyystilanne kasvattaa potentiaalisten työntekijäasiakkaidemme määrää, ja julkishallinnon työllisyystoimenpiteet voivat kasvattaa työllistämis-, muutosturva ja uravalmennuspalveluidemme kysyntää. Panostammekin näiden liiketoimintojemme kehittämiseen.

Korona vaikuttaa väkisinkin kaikkeen tekemiseen vuonna 2020, mutta aiomme selviytyä tästä vuodesta entistä vahvempina. Kriisi on edesauttanut integraatiota yhteenkuuluvuuden kasvaessa. Etsimme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kehitämme palveluitamme ja toimintatapojamme palvellaksemme kaikkia asiakkaitamme entistä paremmin ja tehokkaammin uudessa toimintaympäristössä."





