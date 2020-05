May 12, 2020 02:03 ET

Communiqué de presse - Paris, 12/05/2020







Alstom a publié le 12 mai 2020 ses résultats annuels de l'exercice 2019/20 arrêtés au 31 mars 2020.

Sur la base de cette publication, la contribution d'Alstom au résultat net du premier trimestre 2020 de Bouygues s’élève à 35 millions d’euros, contre une contribution de 33 millions d’euros au premier trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires et les résultats du premier trimestre 2020

du groupe Bouygues seront communiqués le 14 mai 2020 à 7h30 (CET).

