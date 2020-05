May 12, 2020 02:30 ET

SSH Communications Security Oyj, Sisäpiiritieto, 12.5.2020 klo 09.30



SSH Communications Security Oyj on nimetty johtavien yritysten joukkoon “2020 KuppingerCole Leadership Compass for Privileged Access Management” -raportissa



SSH nousi haastajan asemasta johtavien yrityksien joukkoon kaikissa kategorioissa



SSH Communications Security Oyj on nimetty johtavien yritysten joukkoon KuppingerCole-tutkimusyrityksen viimeisimmässä raportissa ”Leadership Compass for Privileged Access Management (PAM)”.

KuppingerCole Analysts on johtava eurooppalainen tutkimusyritys. Se on vahva vaikuttaja ja neuvonantaja tietoturvallisuudessa, identiteetin- ja pääsynhallinnassa (IAM), käyttövaltuutusten hallinnassa (IAG), riskienhallinnassa (GRC) sekä digitaalisessa transformaatiossa. KuppingerCole ennustaa PAM-markkinan kasvavan USD 2.2 miljardista vuonna 2020 USD 5.4 miljardiin vuonna 2025. Tämän 20% vuotuisen kasvun tärkeimmät ajurit ovat digitaalinen transformaatio, GDPR ja säädösten asettamat vaatimukset, kyberrikollisuus, DevOps-malli sekä pilvilaskenta.

Raportti syväluotaa PAM-markkinaa, jossa toimivat yritykset tarjoavat pääsyhallintaratkaisuja yritysten kriittisen IT-infrastruktuurin turvaamiseksi. Raportin tavoitteena on auttaa tietoturvajohtajia tunnistamaan oikeat yritykset ja tuotteet, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin heidän tietoturvatarpeitaan. Vuoden 2020 raportissaan KuppingerCole arvioi 25 toimittajaa käyttäen kolmea kategoriaa: tuotejohtajuus, innovaatiojohtajuus ja markkinajohtajuus.

Sen lisäksi, että SSH.COM on nimetty johtavien yritysten joukkoon kokonaisarviossa, SSH.COM on yksi johtajista myös kaikissa kolmessa arviointikategoriassa. SSH.COM kuuluu ykköskoriin myös KuppingerColen matriisissa, jossa arvioidaan markkinoiden muokkaajat (markkina/tuotematriisi), teknologiajohtajat (tuote/innovaatiomatriisi) ja johtavat toimijat (Innovaatio/markkinamatriisi).

”Se, että olemme nyt alan johtavien yritysten joukossa useiden KuppingerColen käyttämien kriteerien mukaan, on vahva luottamuslause PrivX-ratkaisullemme. Viime vuonna olimme vielä haastajia, ja nyt olemme jo kärkijoukoissa. Tämä osoittaa, että kehityskäyrämme on nouseva, mistä olemme tietysti ylpeitä”, sanoo Teemu Tunkelo, SSH.COMin toimitusjohtaja. ”Me uskomme vakaasti siihen, että valitsemamme tapa ratkoa pääsynhallinnan haasteita on ainutlaatuinen, sillä se yhdistää raudanlujan tietoturvan ja operatiiviset hyödyt samaan pakettiin. Ratkaisumme soveltuu erityisen hyvin yrityksille, jotka etsivät ketterää ja nopeasti käyttöönotettavaa PAM-ohjelmistoa hybridiin pilviympäristöön.”

PrivX sai myös positiivisen arvion lähes jokaisessa pisteytyskategoriassa, joihin kuuluvat tietoturva, toiminallisuus, käyttöönotto, yhteensopivuus, käytettävyys, innovatiivisuus, markkina-asema ja taloudellinen asema.

Toimitusjohtaja Tunkelo jatkaa, “Raportti vahvistaa PrivX:n asemaa yhtenä johtavista tuotteista PAM-markkinoilla. Se auttaa meitä myös myymään PrivX:ää suuryrityssegmenttiin, jossa merkittävien tutkimusyritysten kuten KuppingerColen raporteissa menestyminen on usein vaatimus sille, että yritystä pidetään vakavasti otettavana toimittajana. PrivX herättää yhä enemmän kiinnostusta suurten yritysten joukossa ja sen myynti kasvaa nopeasti. Uskomme tämän raportin entuudestaan vahvistavan asemaamme näillä markkinoilla."



