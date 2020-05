May 12, 2020 03:05 ET

Nørresundby, den 12. maj 2020

Selskabsmeddelelse nr. 32/2020









Selskabsmeddelelse nr. 31/2020 indeholder en angivelse af transaktionens art som et salg i stedet for et køb (kun engelsk version). Den uændrede danske version gengives for god ordens skyld nedenfor.

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen artikel 19 skal ledende medarbejdere og disses nærtstående indberette deres transaktioner med RTX-aktier til RTX og til Finanstilsynet. RTX offentliggør hermed en modtaget indberetning.





Vedhæftet fil