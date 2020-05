May 12, 2020 04:00 ET

May 12, 2020 04:00 ET

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 12.5.2020 klo 11:00



Valmet toimittaa tuhkankiteytyslaitoksen, jonka kapasiteetti on 300 tonnia tuhkaa päivässä, LD Celulose S.A.:lle Brasiliaan. Tämä tuhkankiteytyslaitoksen toimitus on osa Lenzingin ja Duratexin yhteisyritys LD Celulosen projektia rakentaa uusi 500 000 tonnin vuosituotannon liukosellutehdas Minas Geraisin osavaltioon Brasiliassa. Tammikuussa Valmet julisti laajan teknologia- ja automaatiotoimituksen projektiin. Uuden tehtaan on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2022.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän kokoisen ja laajuisen toimituksen arvo on tyypillisesti noin 10–15 miljoonaa euroa.

”Uudella tehtaallamme tulee olemaan positiivisia sosioekonomisia vaikutuksia koko alueelle. Kun valitsimme kumppaneita tähän projektiin, painotimme luotettavuutta, energiatehokkuutta ja parhaita ympäristökäytäntöjä. Valitsimme Valmetin toimittamaan tuhkankiteytysratkaisun, sillä Valmetin ratkaisu täyttää vaatimuksemme parhaiten”, sanoo LD Celulosen talteenottoyksikön päällikkö Roland Feiner.

“Aiemmin tänä vuonna Valmet valittiin toimittamaan avainteknologiaa LD Celulosen uuteen liukosellutehtaaseen ja olemme iloisia, että voimme laajentaa yhteistyötämme tällä tuhkankiteytyslaitoksen toimituksella. Tuhkankiteytysteknologiamme soveltuu erinomaisesti suuriin sellutehtaisiin ja edustaa hyvin toimivaa teknologiaa, joka mahdollistaa tehtaalle hyvän ympäristösuorituskyvyn ja parantaa tuotannon tehokkuutta”, sanoo Valmetin Etelä-Amerikan Sellu ja energia -liiketoiminnan johtaja Fernando Scucuglia.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Toimitukseen kuuluvan Valmet Ash Crystallizer -tuhkankiteytyslaitoksen kapasiteetti on 300 tonnia tuhkaa päivässä, ja se ottaa talteen tehdasprosessin kemikaaleja ja poistaa prosessin ulkopuolisia aineita, pääosin kloridia ja kaliumia, tehtaan lipeäkierrosta.

”Tämä on Valmetin kolmas tuhkakiteytysjärjestelmän toimitus. Suurin toimittamamme järjestelmä, jonka kapasiteetti on 920 tonnia tuhkaa päivässä, on Indonesiassa ja toinen kapasiteetiltaan 480 tonnia päivässä on Kiinassa. Tämä kolmas toimitus on itsenäinen laitos, mikä tarkoittaa, että se on pitkälti riippumaton muista tehdasprosesseista”, kertoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoiminnan haihduttamo, tuhka ja bio -tekniikan johtaja Fredrik Kall.

LD Celulosen uusi 500 000 tonnia liukosellua vuodessa tuottava tehdas sijaitsee Indianópolisin ja Araguarin kaupunkien alueella Minas Geraisin osavaltiossa Brasiliassa. Tämän tuhkankäsittelytilauksen myötä Valmetin kokonaistoimitukseen sisältyy nyt kuitulinja, sellunkuivaus- ja paalauslinja, haihduttamo, valkolipeälaitos, tuhkankiteytyslaitos sekä koko tehtaan laajuinen automaatiojärjestelmä.

Tietoa asiakkaista Lenzing ja Duratex

Lenzing on kansainvälinen puupohjaisia selluloosakuituja tuottava yhtiö, jonka pääkonttori on Itävallassa. Näitä laadukkaita kuituja käytetään tekstiiliteollisuudessa, kuitukangasteollisuuden hygieniatuotteissa, työ- ja suojavaatetuksessa sekä teollisissa sovelluksissa. Puuraaka-aineesta tuotetaan liukosellua, jota markkinoidaan tuotenimellä TENCEL™ tekstiilisovelluksia varten, nimellä VEOCEL™ kuitukankaita varten ja nimellä LENZING™ erikoiskuitusovelluksiin muilla alueilla ja muissa tuotteissa. Lenzing-konsernin vuotuinen liikevaihto on yli 2 000 miljoonaa euroa.

Duratex on eteläisen pallonpuoliskon suurin teollisten puupaneelien tuottaja. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: Puu, Keraamiset laatat sekä Saniteettikalusteet, metallit, sähköiset suihkupäät ja hanat. Puu-divisioonaan kuuluvat puutuotteet ja metsänhoito. Se tuottaa eukalyptusta yli 251 000 hehtaarin alueella. Duratexin pääkonttori sijaitsee São Paulon kaupungissa ja osavaltiossa. Yhtiöllä on seitsemän metsänhoitoyksikköä ja 16 teollisuuslaitosta Brasiliassa sekä kolme tuotantolaitosta Kolumbiassa.

VALMET

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Fernando Scucuglia, johtaja, sellu ja energia, Etelä-Amerikka, Valmet, puh. +55 419 9922 6417

Erik Cleverstam, tuotemyyntipäällikkö, haihduttamot, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 76 639 7909

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal