LAUSANNE, Suisse, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie spécialisée dans l'oncologie au stade clinique avancé et pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticancéreux extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui l'introduction en bourse de 7 355 000 de ses actions ordinaires. En outre, ADC Therapeutics a octroyé aux souscripteurs une option pour acheter jusqu'à 1 103 250 actions ordinaires supplémentaires. Le prix d'offre initial devrait se situer entre 16,00 $ et 18,00 $ par action ordinaire. La cotation des actions ordinaires à la bourse de New York sous le symbole « ADCT » a été approuvée.



Morgan Stanley, BofA Securities et Cowen sont les teneurs de livres conjoints de l'offre.



L'offre sera faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus provisoire relatif à l'offre pourront être obtenus auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, service des prospectus, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014, par téléphone au (866) 718-1649 ou par courrier électronique à l'adresse prospectus@morganstanley.com ; BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200, North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, service des prospectus, ou par courrier électronique à l'adresse dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, service des prospectus, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (833) 297-2926 ou par courrier électronique à l'adresse PostSaleManualRequests@broadridge.com.

Une demande d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de la demande d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat, ou toute vente de titres devra être faite conformément aux exigences d'enregistrement de la Securities Act (Loi sur les valeurs mobilières) de 1933, telle que modifiée. Il n'est en aucun cas prévu ou permis de proposer, solliciter, vendre ou annoncer publiquement, directement ou indirectement, tous titres, ou d'investir dans tous titres d'ADC Therapeutics SA, tels que les actions ordinaires, en Suisse, ou vers la Suisse, au sens de la Financial Services Act (la Loi suisse sur les services financiers, « FinSA ») et ces titres ne seront pas cotés ou admis pour être négociés à la SIX Swiss Exchange ni sur aucune autre plate-forme de négociation réglementée (bourse ou facilité de négociation multilatérale) en Suisse. Ni ce document ni aucun autre document d'offre ou de marketing relatif à ces titres, comme les actions ordinaires, ne constitue ou constituera un prospectus conformément à la FinSA, et ni ce document, ni aucun autre document d'offre ou de marketing relatif aux actions ordinaires ne constitue un prospectus conformément à la FinSA. Par ailleurs, ni ce document ni aucun autre document d'offre ou de marketing relatif aux actions ordinaires ne peut être publiquement distribué ou autrement rendu public en Suisse.

À propos d'ADC Therapeutics



ADC Therapeutics SA est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides. La Société développe des ADC en appliquant ses décennies d'expérience dans ce domaine et en utilisant la technologie de pyrrolobenzodiazépine (PBD) nouvelle génération dont ADC Therapeutics détient les droits de propriété pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et les investissements substantiels consentis dans le développement clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics d'élaborer un pipeline de recherche et clinique approfondi de thérapies visant le traitement des cancers hématologiques et à tumeurs solides pour lesquels d'importants besoins demeurent non satisfaits. La Société étudie plusieurs ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, variant du premier essai chez l'humain à la phase 2 pivot aux États-Unis et en Europe, et elle dispose également d'un riche pipeline d'ADC précliniques en cours de développement.

Le loncastuximab tesirine (Lonca, anciennement ADCT-402), principal produit candidat de la Société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 avec 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire qui a montré un taux de réponse global (TRG) intérimaire de 45,5 %, dépassant le critère d'évaluation principal. Le camidanlumab tesirine (Cami, anciennement ADCT-301), deuxième produit candidat principal de la Société, est en cours d'évaluation dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 avec 100 patients pour le traitement du lymphome de Hodgkin (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5 % chez des patients atteints de LH dans un essai clinique de Phase 1. La Société évalue également Cami à titre de nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

Le siège social d'ADC Therapeutics est situé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et l'entreprise opère à Londres, dans la région de la baie de San Francisco, ainsi que dans le New Jersey.

Contact pour les investisseurs

Amanda Hamilton

ADC Therapeutics

amanda.hamilton@adctherapeutics.com

Tél. : +1 917-288-7023

Contact pour les médias dans l'UE

Alexandre Müller

Dynamics Group

amu@dynamicsgroup.ch

Tél. : +41 (0) 43 268 3231

Contact pour les médias aux États-Unis

Annie Starr

6 Degrees

astarr@6degreespr.com

Tél. : +1 973-415-8838