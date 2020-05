May 12, 2020 06:12 ET

Paris, le 11 mai 2020

COMPTE-RENDU DE

L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 MAI 2020

APPROBATION DES COMPTES 2019

Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, et conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée générale mixte des actionnaires de HighCo, qui s’est tenue à huis clos lundi 11 mai 2020, a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que l’affectation en réserve du bénéfice de cet exercice.

AUTRES RÉSOLUTIONS

L’Assemblée générale mixte a adopté toutes les autres résolutions proposées et notamment le renouvellement pour six exercices du mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Jean Avier.

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marges brutes trimestrielles

Marge Brute T2 et S1 2020 : Jeudi 16 juillet 2020

Marge Brute T3 et 9 mois 2020 : Mercredi 14 octobre 2020

Marge Brute 2020 : Mercredi 20 janvier 2021

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2019 (horaire à confirmer) : Jeudi 27 août 2020

Résultats

Publication des Résultats semestriels 2020 : Mercredi 26 août 2020

