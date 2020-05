May 12, 2020 06:51 ET

12. mail 2020 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra ning Politsei- ja Piirivalveamet projekteerimis- ja ehituslepingu Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu rajamiseks. Pakkumuse edukaks tunnistamise kohta on AS Merko Ehitus teinud 23. märtsil 2020 eraldi börsiteate ( https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/311905 ).

Lepingu raames rajatakse taristu 23,5-kilomeetrisel piirilõigul Võrumaal. Ehitatav piirilõik algab Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist ja lõpeb Luhamaa piiripunktist 3,5 kilomeetrit põhja pool asuvas Tserebi külas Vanigõjärve lõunakaldal. Tööde teostamisel on juhtiv partner AS Merko Ehitus Eesti.

Lepingu maksumus on ligikaudu 14,7 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2023. aasta aprillis.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

